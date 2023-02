ZVEZDAN JE MOGAO DA SPREČI KSENIJINU SMRT?! Zorica otkrila NEPOZNATE DETALJE iz poslednjih dana života Pajčinove

Zorica Marković i Ana Ćurčić razgovarale su o vezi pokojne Ksenije Pajčin i Zvezdana Slavnića.

Ana se tom prilikom poverila Zorici da Zvezdan duboko pati što mu se Ksenija nije požalila na ponašanje svog tadašnjeg dečka Filipa Kapisode prema njoj, jer smatra da je mogao da joj pomogne da je znao i time spreči njenu smrt!

- On ćuti, gleda, malo mi je delovao pogubljeno. Nisam znala njegovu istoriju, malo sam napolju načula. Najviše što sam čula o čoveku kojeg nikd nisam videla, a znam čiji je sin je bilo od Ksenije Pajčin, koja je u zadnjim danima pričala o njemu. Volela je kasno da dođe sa drugaricom, igračicom, da niko ne zna, tad je bila sa Kapisodom - rekla je Zorica.

foto: Printscreen Zadruga

- Znaš da je njemu žao što ga Ksenija nije pozvala da se požali - otkrila je Ana.

- Verujem, iz njegove priče. Imala je svoj stočić kod stuba, otpeva, dušu da isprazni. Tu dušu nema niko. Mazi me po licu, stalno je to radila, malo popije, nekad ne, uhvati me za lice. Ja sam htela da crknem, sedam dana nije radila kafana zbog žalost. Kaže mi da čuvam srce, pa mi spusti ruku, nekad plačem, nekad ne. Nikad nisam pričala. Ja dolazim ovde.

- Sa nekom priče Ksenije, verovala si joj i sklopila kockice - govorila je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- I sad ja imam neku sliku o njemu - dodala je Zorica.

- Kad krenu sve njegove boli, dete je iz porodice gde je tekta doktor prava, on nije iz porodice levaka, ali je ispušten - rekla je Ana.

Podsetimo, pre 13 godina Filip Kapisoda mučki je ubio Kseniju Pajčin, a potom izvršio samoubistvo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Kurir.rs

Bonus video:

04:26 KIJA POTVRDILA: Ana Ćurčić je tražila kumu Vanju da joj OSIGURA POBEDU U ZADRUZI! Znam šta je PREDLOŽENO, ODBILA JE, imam i DOKAZ