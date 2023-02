ANA STAVILA ZVEZDANA NA TEST: Anđela joj nije problem, sumnjala u njegove EMOCIJE prema OVOJ zadrugarki, odala se javno

Ana Ćurčić ne krije koliko je razočarana javnim poniženjenjem koji joj je priredio neverni suprug Zvezdan Slavnić, a sada je otkrila da se u spoljnom svetu pribojavala njegovog bliskog odnosa sa Majom Marinković.

Ćurčićeva je takođe u razgovoru sa Zoricom Marković, priznala da je Zvezdan bio na jednoj vrsti testa, koji je pao.

- Ispadoh najgora zbog ovih majmuna i teletabisa, šta ja radim? Nosite se bre u tri pi**e materine, ne znam šta je najbitnije... Dolazim do toga. Ako si bio u rehabu i nakon tri meseca, ljutiš se i šetaš levo-desno. Prvi put sam ga videla tada da šeta tako. Ja sada povezujem, samo da ne pogrešim, da ispričao mi je priču za tebe kod šanka. I sa tom njegovom pričom, meni potpuno fascinantnom i lepom, nijednog momenta Maja ne spominje Zvezdana, priča o Izvorniki, Bilalu i Silvani - rekla je Zorica.

- Ja sam se u početku i oko Maje nervirala, to ti iskreno kažem. On je bacao te neke benigne, tipa: "Obuci štiklice, to ti je Taki doneo". Da joj je Zveki prijao, jeste - rekla je Ana.

- Ja sam verovala da on neće pogrešiti, da je zasigurno igranje rijalitija. Ako si to rekao, izvoli na test. Nije to test, verovala sam. Ne možeš da budeš dobar sa svima, kako? Ne možeš. Ali, svi tada pop**e i ne kažu ništa, jer se postavio kao autoritet - rekla je Zorica.

- On je išao po zatvorskom sistemu, sedim, mudrujem, ćutim, razmišljam. Ni sa kim se ne svađam, da mi sutra niko ništa ne kaže, pa postaje i zaštitnik žena - ubacila se Ana.

- Ljudi imaju sliku o njemu kakvu imaju na osnovu priče. Nakon toga, izjasnili su se svi. Ako je počeo flert dole, je**te sunce u pi**u. Pritom, ne mogu ja ni Milicu da opravdam, molim te, izvini. Ako Milica ide zbog Marka a drugarica je sa Aleksandrom, koja je štiti i još uvek ćuti - rekla je Zorica.

- Najviše je krenulo kada su bili na garnituri - rekla je Ana.

- Da li ja grešim ako ja na osnovu cele naše priče, smatram da je sve počelo iz rehaba? Kada je Milica odlazila zbog Marka, a ona ne znam zbog kog ku**a - rekla je Zorica.

- Ne sećam se, bitna dešavanja su bila u kući, konverzacija njihova na garnituri. Bacale su se koske i ostalo - rekla je Ana.

- Ali onda ni Milica nije u redu. Ti vidiš da se oni gledaju i ćutiš, kriješ, ništa ne govoriš, a onda je sa tobom dobra. Kakvi su to ljudi? Sad sam se iznervirala, nek se nose svi u tri pi**e materine! Ti kao žena priđeš ljudski Aleksandri, Milica ćuti, rekla da je ima u šaci, ja ne znam što. Mislila sam da je nešto od spolja, neke njihove je**čine... Ona će sada da ispriča istinu, pa što nisi rekla pre nego što je Ana ušla - rekla je Zorica.

- Ja mislim da je ovo nešto drugo, ne znam da ukapiram - rekla je Ana.

- Ti je gledaš kao ćerku, ženo! Nije ispala čovek, sve će da kaže, a spava sa tobom u krevetu. Ma daj Ana molim te. Je**m ti sunce, gde se tako namazaše. Šta ja treba da pljunem sada na sebe, koliko godina sam u du*e sprc**a! Ja kažem, mene treba tući i je**ti. Kažu onda: "Vidi ovu babetinu Zlorku, dira ovu decu", pa kako, vidi šta rade. Ja sam moju decu vaspitala, a hvala Bogu nemam žensko. Nisam staromodna, nisam bezgrešna, patrijarhalna sam. Anitu štitim dva meseca, ona meni bam nož u leđa. Ja protiv cele kuće. Drži autić od sina, ja se raspadam sa njom - iznervirala se Zorica.

- Ti si verovala da je taj autić zbog deteta... Anita je dobra, ali glupa - rekla je Ana.

