ZVEZDAN SLAVNIĆ BESNEO NA ANĐELU ZBOG FETIŠA NA STOPALA! Prekoreo je kao nikada do sad, ona se pravdala (VIDEO)

Zvezdan Slavnić pobesneo je nakon izlaganja njegove devojke Anđele Đuričić za crnim stolom pa je iskoristio priliku da joj to žestoko zameri.

- Danas nisi bila dobra - počeo je Zvezdan.

- Hoću, jako, kao što sam bila prethodnih dana. Biću jako dobra. Nisi čuo šta me je Ivan pitao, s puderom ili bez, za stopala - govorila je Anđela.

- A to, otišla si na fetiš stopala. Baš me nervira to sad - odbrusio je Zvezdan.

- Ja sam to rekla samo da bih skratila. Meni se gade stopala, a to što sam se zaljubila, pa mi se sviđaju tvoja stopala to je druga stvar - govorila je ona.

- Nema veze ne treba tako da odgovaraš. Zašto im daješ za porava da misle nešto? Daješ za pravo da budeš veći debil - dodao je Slavnić.

- Ja ti sve ljubim, volim sve kod tebe - nastavila je ona.

- Ne pravdaj se, ne treba tako da odgovaraš - dodao je Slavnić.

Kurir.rs/S.B.

