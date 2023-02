"MOKA JE ZNAO DA ME ON TUČE" Ana ne prestaje da iznosi JEZIVE detalje TORTURE, otkrila kako je Zvezdanov otac reagovao na NASILJE

Ana Ćurčić otkrila je šokante detalje jezivog nasilja koje je trpela od Zvezdana Slavnića, a onda je sve ostavila bez teksta priznanjem da je Moka Slavnić bio upućen u njihove probleme iza četiri zida, kao i da je znao da ona trpi zlostavljanje.

- Pokušavao je da me uveri da nemam gde, kako bi on uvek bio ispreglan i udedan. Pre ''Zadruge 6'' me je udario šorcem po glavi. Tu sam mu rekla da ne želim više da budem sa njim i da se skloni iz mog života. Pitala sam ga da li bi se sklonio od mene, da ima svoj stan, on je na to rekao:''Bih, ali se ne bih raskantao od tebem, nego bih te sačekao da se ohladiš i vratiš''. Ja sam mu rekla da ću da mu iznajmim stan, samo da ode - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Vi ste u iznajmljenom stanu? - upitala je Zorica.

- Da, nemam za ciglu, to je jedina solucija. On je meni na taj predlog da mu nađem stan, rekao da mu vratim 12.000 franaka koje mi je polao iz zatvora, to je njega toliko bolelo. Veruj mi, da se nisam našla ovde, on bi nakon ''Zadruge 6'' otišao kod Matore da živi, a ne bi bio sam. A šta bi bilo kada Matora ne bi mogla da ga primi? - upitala je Ana.

- Vratio bi se tebi. On je rekao da se sa tobom rastavio u najvećoj ljubavi, pričao je da si boginja. Došao je ovde, flertovao sa drugim devojkama. Kad je rekao da će živeti kod Matore? - upitala je Zorica.

foto: Printscreen Zadruga

- Kad je mene otkačio. On se dogovrio sa njom da žive zajedno - kazala je Ana.

- Matora je znala da ti postojiš, a pored svega je rekla da šta god da se desi, ona njemu daje stan' - upitasla je Zorica.

- Šta ja imam od toga? Ona je meni niko i ništa. Kad je bio Zadatak onaj ''Maca Liza'', Anđela je već tad rekla Matoroj da bi želela svo troje da idu na Rajsko ostvo. A mene je ostavio da se u čestrdeset šestoj sama borim - rekla je Ana.

foto: Printscreen Zadruga

- Moka je sve to znao? - upitala je Zorica.

- Moka je znao da me on tuče, zbog čega se i šlogirao. Mene to ne zanima, jer me samo bole suze moje majke - rekla je Ana.

- Ja sam znala da postoji neka pozadina priče - rekla je Zorica.

