"GAĐALA SAM ZVEZDANA NOŽEM, SVUDA JE BILO KRVI" Kuma uletela u tuču i SPASILA Anu: Tad sam shvatila šta znači UBITI u afektu

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić šokirala je jezivim detaljima Zvezdanovog zlostavljanja. Na društvenim mrežama isplivao je snimak Milenine ispovesti o incidentu u kojem je po njenim rečima, mogla da ubije Zvezdana zbog Ane.

- Ja sam Zvezdana Slavnića gađala nožem, bila sam sva krvava od Zvezdana Slavnića. Ja sam došla kao specijalna jedinica, uletela u stan, gde je Ana bila isprebijana na smrt, gola, iscepana na podu, krvi je bilo svugde. Ja kada sam ušla dobila sam pomračenje svesti. Ja sam nasrnula na njega, znaš kad žensko dobije pomračenje uma. On je mene udarao kao muškarca, ja sam se dokopala kuhinjskog noža. Ja sam samo gledala da li je imala polomljenu ruku nogu, taj momenat neću nikada zaboraviti. On je krenuo da beži, jer verujem da sam ga stigla.. Ja sam zafrljačila nož, tu su bila kuhinjska vrata, on je brzinom izašao i tresnuo vrata. Nož se zabo u visini vrata. Da se nije tom brzinom zatvorio vrata, ja bih ga zabola kuhinjskim nožem. Tada sam videla šta znači ubiti čoveka u afektu - isprčala je Milena.

Podsetimo, Ana je nedavno iznela jezive detalje zajedničkog života sa Slavnićem, i priznala da je bila zlostavljana u braku.

