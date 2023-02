"SVE SU DIVNE DOK TE NE PRIDOBIJU" Ša progovorio o raskidu sa devojkom, reper razočaran u LJUBAV nakon svega

Reper Nenad Aleksić Ša nedavno je napustio "Zadrugu" a kao grom iz vedra neba iznenadila ga vest da ga je devojka ostavila. Ša je sada progovorio o raskidu i otkrio da i dalje ne zna tačne razloge ljubavnog kraha.

- Što te ostavila devojka? - pitala je voditeljka Sanja.

- Evo ja ne znam, pravi razlog ne znam ako možeš da mi odgonetneš - rekao je Ša.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

- Pa ako neko neće neće. Žao mi je ali idemo dalje. Neke razloge mi je navela, znam da nisam napravio pogrešan korak. Možda zato što nisam dobar - kazao je Ša.

foto: PRINTSCREEN MAGAZIN IN

- Ja volim ignor, mene to privlači. Kada su previše požrtvovane, to nikoga ne privlači. Sve su super divne i sjajne dok te ne pridobiju - dodao je Aleksić u emisiji "Magazin In".

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

00:23 Prvo oglašavanje Nenada Aleksića Ša sa slobode