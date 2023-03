ŠOK PRIZNANJE! Zvezdan otkrio da je POČUPAO, ŠUTNUO I PSIHIČKI MALTRTETIRAO Anu, a na jednu njenu rečenicu potpuno PODIVLJAO

Zvezdan Slavnić se ni nakon svađe sa bivšom ženom nije smirivao, te je išao za njom po imanju, da bi je našao u pušinici i nastavio raspravu.

- Šta je bilo, šta hoćeš - pitala je Ana.

- Šta hoćeš ti? Što radiš ovo idiote bolesni - vikao je Zvezdan.

- Kanališ se, ti radi šta hoćeš, imaš još četiri meseca. Kontradiktorna si, upala si u rijaliti - rekao je Zvezdan.

- Slobodno, mene boli baš du*e. Ja lažem i manipulišem? Šta sam ja slagala od ovoga što sam rekla - izjavila je Ana.

- Sve si slagala. Način na koji pričaš nije tačan. Dobro psihičko, to je okej - rekao je Zvezdan.

- To je dobro? Kako si me psihički maltretirao - pitao je Ana.

- Isto kao i ti sada mene...Nisam te tukao. Samo sam te počupao i šutnuo - rekao je Zvezdan.

- Ti si bio čovek koga sam volela najviše. Ti si mene tako zloupotrebio poslednjih godinu dana. Ti si uvukao da sam tukla moju majku i decu. Kako si mogao da izgovoriš takve gluposti? Ti si svestan da si me ti savetovao da sam mnogo dobra - zaplakala je Ana.

- Ali džabe, kad si postala kao svedok saradnik - rekao je Zvezdan.

- Je l' si ti svestan šta si ti meni uradio? Šta si ti mogao drugačije? - pitala je Ana.

- Neću da pričam sa tobom ukoliko ne povučeš sa sve što si rekla i ne staneš sa kopanjem mene na dalje - rekao je Zvezdan.

- Ti sada ideš da spasiš sebe, ali te ja poznajem - rekla je Ana.

- Ja samo hoću da ti kažem da me boli, ti me boliš zato što si se okrenula i nameštaš me - rekao je Zvezdan.

- Ti si mene pi**o izdao. Što mi nisi pustio život u moje ruke, kada sam te molila? Seti se 2017.godine pre pada u Švajcarskoj. Bili smo loši zbog tebe i tvoje kocke. Kako si otišao u Švajcarsku? Na rem, jednog sam ispeglala - plakala je Ana.

- Ja da nisam "riknuo" tada, mi bismo se rastali, kada bi doneo ono što bih doneo. Isto sam se osećao da je to to. Meni samo jedna stvar nije jasna, zajedno ce život, a je l' znaš šta si izgovorila ti ovde - pitao je Zvezdan,

- Kako si ti mene ostavio, u čemu si me ostavio, s čim si me ostavio, je l' znaš šta si mi ti uradio? Nikada se ne bi pojavio, ja to znam i rekao si mi to. Zašto nisi seo i pričao sa mnom da me pustiš. Koji si ti bio taoc moj 10 godina - pitala je Ana.

- Bio sam taoc. Što me nisi pustila da odem da radim kod advokata - rekao je Zvezdan.

