OTAC MAJE MARINKOVIĆ UČESTVOVAO U ORGIJAMA! Takijev prijatelj otkrio šok detalje: Tu je bilo svega!

Nakon izlaska iz rijaliti programa "Zadruga 6", Boža Džons, počeo je da se druži s ocem aktuelne zadrugarke Maje Marinković, Radomirom Marinkovićem Takijem.

foto: Pink.rs

Oni su se toliko zbližili da su nedavno imali i prvo zajedničko intimno druženje. Naime, koliko su, prema Božinim rečima, Taki i on postali neodoljivi devojkama gde god se pojave, govori i situacija koja im se desila nedavno u Novom Sadu, a to je da su navodno imali, ni manje ni više, nego grupni s*ks.

foto: printscreen

- Jednom smo izašli u Novi Sad, prolazimo ulicom Laze Telečkog i u tom momentu istrčava devojka iz nekog lokala, hvata Takija za ruku i ljubi ga u usta, ja ubeđen da se poznaju odnekud, pružam ruku, upoznajem se i shvatim da se oni, zapravo, vide prvi put. Dogovaramo se da se nađemo posle i stvarno nas devojka odvede u stan, a upoznala nas je to veče. Naravno, tu je bilo svega, da sad ne detaljišem, nije ni lepo, došla je i njena drugarica, svi smo tu bili zajedno. Osvanuli smo u tom stanu, ostali smo do 11 ujutro i dogovarali smo se za viđanje to veče, ali Taki nije mogao - ispričao je Boža pa se osvrnuo na prirodu njihovog druženja.

foto: Printscreen

- Maja me zamolila da se obratim Takiju po napuštanju rijalitija i da mu prenesem da joj pošalje neke posteljine i medvediće. Našli smo se i tako je počelo naše intenzivno druženje. Zgotivili smo se, kad god sam ja u Beogradu idemo na ručkove i večere i obavezan noćni provod. Mogu slobodno da kažem da smo kraljevi noćnih izlazaka. S Takijem sam stvarno upoznao jedan totalno drugačiji svet, s njim i oko njega je uvek neki haos, a u kombinaciji sa mnom smo strah i trepet za ženski rod. Interesantno je da uvek Takija startuju mlade devojke, moje vršnjakinje i mlađe od mene, a starije koke, njegova generacija, naskaču na mene. Za Takijem su lude devojke, one njega hoće da rastrgnu, svaka vuče na svoju stranu, da čovek ne poveruje - iskren je bio Džons.

Kurir.rs/Blic/Republika

Bonus video:

02:11 Radomir Marinković Taki