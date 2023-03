"ONA JE ZA MENE GLUPA ŽENA" Sandra Rešić brutalno oplela po Anđeli Đuričić! Spomenula i njenu porodicu

Pevačica i bivša učesnica “Zadruge“ Sandra Rešić ističe da joj je žao što je Anđela Đuričić povredila porodicu svojim ponašanjem i vezom sa Zvezdanom Slavnićem.

- Ovo nije ni prvi, ni poslednji put da se dešava prevara u toku Zadruge. Nema potrebe da se ljudi čude. Zato ja ne volim lažne moraliste koji tvrde da je neko kriv zbog pucanja braka, a na kraju se sve to dešava i u njihovim životima. Zvezdan je i pre ovoga, sa Anom imao loš odnos i nikada je nije voleo, čekao je momenat da je se otarasi. Anđela isto tako nije najgora u rijalitiju. Ona je neko ko se zaljubio, ali me isto tako iritira, jer je pogazila sva svoja moralna načela - priča Sandra i dodaje:

- Zašto je nju narod najviše osudio? Za razliku od ostalih devojaka, Anđela je moralisala i govorila da je poštena i časna. Na najvećem stubu je srama, jer se borila za nešto drugo i devojke unutar rijalitija vređala. Ona je za mene glupa žena, jer nakon svih svađa, ima intimne odnose sa Zvezdanom, iako ju je on pre toga vređao i ponižavao na najgori mogući način. Anđela da ima prave prijatelje, oni bi joj rekli: “Kokoško, nemoj da si budala! Šta radiš od sopstvenog života! Imaš kući porodicu koja je doživela veliku tragediju i ti im još stavljaš so na ranu”. Strašno je šta sve radi zbog čoveka koji je ne voli, ali džabe to sve, kada je ona zaljubljena. Za mene bi Anđela bila pobednik rijalitija, kada bi ostavila čoveka koji je ne voli. Sada svim silama pokušava da zadrži Zvezdana, a ja bih na njenom mestu rekla: “Ajde sada idi” - kazala je Sandra.

