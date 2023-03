OVO JE NJEN POTPUNI FIJASKO! Zvezdan postavio Anđeli TRIK PITANJE, odgovor je FRAPANTAN! Da li je ovo njen KRAJ?! (VIDEO)

Zvezdan Slavnić i Ana Ćurčić već nedeljama unazad iznose prljav veš iz vanbračne zajednice.

Ana je u više navrata priznala da ju je Zvezdan tukao, fizički i psihički maltretirao, a Zvezdanova ljubavnica Anđela Đuričić uopšte ne mari za te priče.

foto: screenshot Pink tv, Shutterstock

Na mrežama je sada isplivao snimak razgovora Anđele i Zvezdana, a tom prilikom je Zvezdan postavio njoj nekoliko pitanja, a njeni odgovori su šokirali sve.

https://www.tiktok.com/@pitamzadrugara/video/7211699638762491141?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7196632452780148229

- Šta ćeš ti sa mnom? Šta ako je Ana u pravu za sve što je rekla? - pitao je Zvezdan.

- Niko od nas neće znati šta se dešvalao između vas dvoje. Da je sve istina ja nikad ne gledam na to na taj način, ja u tebi mogu da probudim nešto kontra od onog što je u tebi budila Ana. Sa tobom sam smirena, ti u meni budiš mir. Zbog tebe sve ovo radim iz ljubavi. Bila sam drčna i bezobrazna pre tebe. Ja ću i najgoru istinu da podnesem, samo nemoj da me lažeš. Istinu ću da priznam i da je najgora i najbolja. Tako je kako je. Želim da budem sa tobom. Ako je to ovako izgledalo kao što sad izgleda, bio je katastrofalan odnos - rekla je Anđela.

- Ona se prodala zbog para, mi smo imali svađe, ali to nije bilo ovako kao što je sada ovde u rijalitiju - rekao je Zvezdan.

foto: Printskrin/Instagram

"Bože me sačuvaj šta ona priča", "Bože pomozi", "ti si bruka za ženski rod", samo su neki od komentara.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju