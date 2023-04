RIJALITI ZVEZDA U ZAVOJIMA! Slađa Petrušić završila u BOLNICI! Evo šta je radila, pa umalo STRADALA: OTIŠLE SU NOGE!

Bivša učesnica rijalitija "Parovi" Slađana Petrušić završila je u bolnici. Ona je doživela povredu obe noge koje su joj sada u zavojima. Petrušićka se povredila dok je snimala video za TikTok.

Ona je na ovoj društvenoj mreži izuzetno popularna i stalno obljavljuje klipove, a ovaj ju je skupo koštao.

Slađa je fotografisala zavijene noge dok leži u bolničkom krevetu, a na jednoj fotografiji se vidi i krv koja probija zavoje. Te fotke je objavila na svom Instagram profilu.

Petrušićka se obratila svojim pratiocima:

- Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Inače za ubuduće... pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim. To što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo z*********... J**** ti Tik Tok izazove!!! - napisala je Slađa.

Inače, u januaru 2022. godine Slađani Petrušić potvrđena je presuda zbog prebijanja Jelene Golubović u rijalitiju 2015. godine. Petrušićevu je Jelena Golubović tužila zbog brutalnih batina koje je dobila pre sedam godina, dok su bile učesnice "Parova".

Suđenje je vođeno u Trećem osnovnom sudu u Novom Beogradu, kada je Slađana osuđena na šest meseci zatvora.

