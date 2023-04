ANA ĆURČIĆ U SEFU ČUVA ZVEZDANOV ŠOK-SNIMAK?! Bivša još nije iskoristila pravog DŽOKERA, evo šta će Slavnića vratiti iza REŠETAKA

Otkako je ušla u "Zadrugu 6" da se obračuna s nevernim nevenčanim suprugom Zvezdanom Slavnićem, Ana Ćurčić tvrdi da ima džokera, kojim može ponovo da ga vrati na "koledž". Iako su svi mislili da su pitanju pisma koja joj je slao iz zatvora, a koja je nedavno medijima pokazala Anina drugarica Milena Kačavenda, zapravo je reč o šok-snimku koji ona čuva u sefu i čeka znak da ga objavi.

Navodno, na snimku koji Ana poseduje vidi se kako drogirani Zvezdan priča o krivičnim delima koja je počinio, a kako među njima ima i nekih za koja nikad nije osuđen niti je odgovarao, mogao bi da zaglavi i doživotnu robiju.

- Ana stalno najavljuje tog džokera i kako će ga iskoristiti krajem maja. Zašto baš tad, ne znam jer rijaliti traje do jula, ali znam da misli na snimak koji njena kuma Milena Kačavenda čuva na sigurnom mestu, u svom sefu - otkriva izvor za Star.

foto: Printskrin/Instagram

- Na tom snimku Zvezdan prvo puši marihuanu, a onda govori o nelegalnim radnjama i čemu je sve prisustvovao, kao i koja je krivična dela izvršio, te uspeo da izbegne zatvor. Taj snimak je Ana dala kumi Mileni pred ulazak u rijaliti, ali joj je rekla da ne sme nikome govoriti o tome dok joj ne da znak. Tada joj je objasnila da je to njen džoker i kada ustane za stolom i kaže: "Milena, vreme je za džokera", tada može taj snimak da pusti u javnost i to će stvarno biti Zvezdanov kraj jer posle toga može samo pravac na robiju. Zbog toga Kačavenda nijednom nije spomenula da ima snimak jer se drži dogovora s Ćurčićkom. Koliko znam, snimak je nastao kada su njih dvoje igrali igru istine pre dve godine, pa su se snimali telefonom iz zezanja, ali je Ana sačuvala taj snimak iako je Zvezdanu rekla da ga je obrisala iz telefona. Kao da je predosetila da će joj zatrebati jednog dana. Anu u celoj situaciji koči to što razmišlja o Zvezdanovoj majci i ćerki Sari jer ne želi da nju okrive kada Slavnić ponovo završi u zatvoru, ali mislim da neće imati drugog izbora ako ovako nastavi da se ponaša prema njoj. Za ta krivična dela može da dobije i do 15 godina zatvora. Moka će doživeti šok kada vidi taj snimak jer ni on ne zna šta je sve njegov sin radio, ali se izvukao da ne odgovara.

foto: Printscreen Zadruga

Sudeći po svemu ovome, Ćurčićeva verovatno namerno nije htela odmah da ispuca svog keca iz rukava, već Slavnića drži na tankom ledu do pred kraj rijalitija, kada planira i konačno da ga diskvalifikuje pre finala.

Jasno je da će, ukoliko Ana odluči da pusti ovakav snimak u javnost, policija reagovati po hitnom postupku, a država odmah pokrenuti postupak protiv Zvezdana.

kurir.rs/star

Bonus video:

01:16 Ovako bije Ana Ćurčić