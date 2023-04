OŠTRI SUD SANDRE REŠIĆ! Bivša zadrugarka otkrila šta je Sanja RADILA sa Janjušem: Svi smo za to znali, pokazala je GRUDI I LUKSU

Marko Janjušević Janjuš i FIlip Car nedavno su ušli u svađu zbog toga što je Car priznao da mu se bivši košarkaš poverio kako je imao intiman odnos sa Sanjom Grujić, što je pomrsilo sve konce u rijalitiju, pa tako i narušilo njihov odnos.

Tim povodm se sada oglasila Sandra Rešić, koja je raskrinkala do srži glavne aktere ove afere.

foto: Printscreen/Ami G show

- Pa znaš kako, nije ni prvi ni poslednji put, prisustovala sam mnogim, ali i nekim nazovi pomirenjima, jer da se ne lažemo, preko leta njih dvojica bogami "prođu kroz svašta zajedno" tako da će netrpeljivost oko devojaka uvek izlaziti na površinu, ali i ono što njih dvojica imaju kao pa aj da kažemo drugarstvo van rijalitija i te kako prevlada. Što se tiče te priče oko prevare, para, pozajmljivanja, ne sumnjam ni u jednu stvar koju je Car rekao, jer je rekao u pripitom stanju i vrlo besan. Tad je Car najiskreniji i to svi znaju! Detalje ne znam zaista, ali da verujem da mu je pomogao u nekoj meri, apsolutno da, jer setimo de Janjuš je diskvalifikovan prošle godine...Što znači izlazak bez dinara...Da tvrdim da je Janjuš koristoljubljiv ne mogu, ne znam zaista i neću da grešim dušu - istakla je Sandra, te se osvrnula na odnos Janjuša i Sanje:

foto: Printscreen YouTube

- Svi znaju za tu priču oko Sanje i Janjuša, to je i te kako bila tema, više kroz šaputanje, ali je bila! I ne znam zašto se stari zadrugari ne plaše komentarisanja, kada smo i tada pričali o dodirima ispod pokrivača ona njega, on nju itd i to je znala i pričala cela kuća. Matora je doduše probala da kaže, ali se i ona povukla, vrv ne želeći da se mesa. Ove godine ne mogu da kažem da sam primetila, jer iskreno ne pratim Sanju toliko, više mi je žao onog njenog momka...I jedina stvar koju verovatno nećemo saznati do kraja ili ako Janjuš ne pukne na Sanju je taj famozni zajednički provod u Etno selu, Sanja je dovoljno pametna da neće čačkati Janjuša da iznese detalje, ali u isto vreme ako su gledaoci primetili, a jesu, Sanja je od tog dana prestravljena, čak je i momka ostavila dok se ne stišaju strasti i dok ne bude sigurna da Janjuš "neće izneti Etno selo kao i detaljnu intimu" - istakla je bivša zadrugarka, te je za kraj dodala:

foto: Printscreen

- I ne zaboravimo još jednu Sanjinu laž. Sise jeste pokazala Luksu, ali ne u pušioni već u radionici i to za jednu cigaru. Toliko od mene - zaključila je Sandra.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

05:02 SANDRA REŠIĆ OD NOVOG DEČKA DOBILA AUTO, A BIVŠEM PORUČILA SAMO JEDNO: Muka mi je i ime da mu pominjem, ostaću dosledna sebi!