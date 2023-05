ZVEZDAN SE NE ZAUSTAVLJA! Anđeli u oči priznao da bi je varao i u blagoslovenom stanju, pa rešio da od trudnoće NEMA NIŠTA!

Učesnici rijalitija "Zadruga 6" Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su se pomirli, uprkost tome što ju je on prevario sa starletom Majom Marinković.

Slavnić je Anđelu mnogo puta ponižavao, a to se sad ponovo desilo, kada su u izolaciji pričali o prevarama i kada joj je on jasno rekao da bi je ponovo prevario. Na sve to, ona mu je pomenula i decu, što njega nije poremetilo, te je nastavio po svom.

foto: Printskrin/Instagram

- Ona će imati obaveze oko deteta - rekao je Zvezdan.

- I to je moguće, da - rekla je Anđela.

- Ja opet napravim s***e i eto - rekao je Zvezdan.

- Kako bi imao srca da uradiš bilo šta, a da ti je žena trudna kući i čekate dete - rekla je Milica.

- Kristijana - rekla je Anđela.

- Pa ništa, neće da bude trudna - rekao je Zvezdan.

foto: Printscreen Zadruga

- Je l' moguće da si mi sinoć pričao drugu priču i da me nikad više ne bi prevario u životu - rekla je Anđela.

- Ovde sam rekao - rekao je Zvezdan.

- Je l' moguće? Mnogo si bezobrazan, stalno pričaš jedno, pa drugo, pa treće - rekla je Anđela.

- Je l' smo se mi dogovorili nešto? Što lažeš? Neću te prevariti, ostaviću te pa ću uraditi nešto. Sad se foliraš da smo se dogovorili nešto. Plan je bio da izguramo ova dva meseca, pa da vidimo šta ćemo dalje. Tvoj problem šta si ti razumela, ja nemam problem - rekao je Zvezdan.

foto: screenshot Pink tv

