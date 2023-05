KULIĆIMA NASILJE ŠALA: Miljana prvo optužila Bebicu da ju je DAVIO, Marija sve porekla, a onda se svi smestili na KAUČ i smeju se

Miljana Kulić obavestila je domaće medije da ju je partner Nenad Macanović Bebica fizički napao, nakon čega se na svom Instagram profilu oglasila iz porodičnog doma sa majkom Marijom, ocem Sinišom, dečkom Bebicom i sinom.

Naime, Kulićka je okačila video na kojem se njih šestoro prave da se ništa nije desilo, ali i šale na račun nasilja.

- Ajde kaži - prvi je progovorio otac Miljane Kulić Siniša.

- Kaži Nenade - sa osmehom na licu je rekla Miljana.

- Ti kaži, ti kaži - odgovorio je Bebica.

foto: screenshot

- Pozdrav za sve pratioce na Instagramu - rekli su zajedno Miljana i Bebica.

- Aprilska šala - dodaje je Siniša u videu, kao da Miljana nije prethodno navodila da je pretrpela nasilje i kao da je tu nešto treba da bude smešno.

Inače, Marija Kulić je prethodno u okviru poruke na Miljaninom profilu napisala je da njena ćerka nije dobro, da ima halucinacije, te da će je pod hitno odvesti na lečenje.

- Miljani nije dobro, pila je alkohol kod drugarice. Halucinira, piše i priča gluposti. Sutra ide kod psihijatra zbog nenormalnog ponašanja. Nabeđuje i laže jer traži da se kocka, a on neće da ide sa njom, a ja pare ne dam za kocku. Tako da ne brinite niko je nije prstom taknuo, ali se ona ne ponaša kako ne treba i zato će sutra na razgovor kod doktora. Marija Kulić - stajao je u poruci koja je podeljena na Miljaninom "storiju" na Instagramu.

Da podsetimo, Miljana Kulić poslala je poruku portalu Pink.rs, te navela da ju je bivši dečko pretukao.

- Ubio me od batina ovaj smrad Nenad! Idem pravo u sup sve da prijavim! Gušio me je, davio i udarao glavu o zid! Više me niko ne interesuje, idem da skočim! Majka još viče na mene - napisala je Miljana, a zatim se oglasio i Bebica.

foto: Printscreen/Pink

- Ne dam joj da ide u kazino! Nenad je... Nisam joj dao da ide u kazino - napisao je Macanović, kojeg je partnerka optužila za brutalno prebijanje, zbog čega će ga, kako kaže, prijaviti policiji, prenosi "Pink".

Miljana Kulić je inače više puta uhvaćena kako se kocka u kazinu, a kako bi zaradila pare počela je i da nastupa iako nema talenta ni za igru ni za pesmu.

Takođe, Miljana je u rijalitiju "Zadruga" više puta na njegove oči prevarila dečka Nenada Macanovića Bebicu, ali joj je on svaki put prelazio preko prevare.

kurir.rs/blic

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju