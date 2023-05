BIĆE TO RAT PRIJATELJA: Moka Slavnić progovorio o ANĐELINIM RODITELJIMA: Oni su ljubomorni na mene

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić, najskandalozniji učesnici šeste sezone rijalitija "Zadruga" koji su izbačeni zbog nasilnog ponašanja, mesecima su strepili od reakcije njenih roditelja na njihovu vezu, a sada je Zvezdanov otac, Moka Slavnić, otkrio detalje o njihovom odnosu.

Naime, svojevremeno je u medijima osvanula vest da Anđelini roditelji od sramote zbog ćerkinog ponašanja pred kamerama prodaju kuću u Herceg Novom, u kom su godinama živeli.

- Demantovaću te iz pouzdanih izvora. Ta osoba koja dobro poznaje njene roditelje mi rekla da situacija uopšte nije takva kako su mediji predstavili. Ta kuća se prodaje pet godina. Uopšte nisu oni odlučili da prodaju kuću zbog Anđeline situacije u Zadruzi - rekao je Moka, a potom je otkrio da li se po izlasku čuo sa roditeljima mlade Crnogorke.

- Nisam se čuo sa njima. To bi bilo neukusno. Oni su malo ljubomorni jer prisvajam Anđelu. Oni su imali amonizitet prema Zvezdanu iz opravdanih razloga - kazao je Slavnić za "Hype".

Inače, Majin otac Radomir Taki Marinković podneo je krivičnu prijavu protiv Anđele nakon što je njegovoj ćerki nanela povrede.

- Istog momenta sam zvao produkciju i čelnike Pinka, jer sam dobio informaciju da je u bolnici. To nije tačno, Maja je samo malo više ugruvana. Majin advokat je odmah podneo krivičnu prijavu zbog nasilja i teških telesnih povreda, jer je rekao da je povredila vrat. Ja to nisam ništa video, ali želim da ode da se to sve snimi. Da ne bi bilo nekih neželjenih posledica, on će kontaktirati produkciju da se to sve odradi - rekao je Taki za "Informer".

