LEPI MIĆA OPTUŽEN DA JE MAKRO?! Bivša zadrugarka iznela šokantne tvrdnje na njegov račun, a onda usledio brutalan odgovor!

Uvrede između DJ Tamaris i Lepog Miće pljušte na sve strane, a sve je počelo kada se Dj Tamaris oglasila na društvenoj mreži Instagram, iznevši tom prilikom brojne optužbe na račun Lepog Miće, a između ostalog je javno rekla i da je on makro.

Žestoke uvrede između rijaliti učesnika Zadruge 6 ne jenjavaju, a sada se oglasio i Lepi Mića.

Naime, Dj Tamaris, bivša zadrugarka i njegova cimerka, optužila ga je da je makro, a on joj sada poručuje da se bolje pozabavi svojim zdravstvenim problemima, nego što njega uzima u usta.- Da li je ona imala se* s u sred bela dana, to ona najbolje zna, kao i da li je istina da je s Kerićem bila intimna. Ne znam da li ima nešto novo da kaže, jer je opšte poznato da su zadrugari inače iznozili brojne laži o meni. Nazivali su me makroom, ubicom, nacionalistom, nema koje epitete nisam dobio. Njoj bi bilo bolje da pozabavi svokom kičmom, jer ima zdravstveni problem, nego da na moj račun inosi takve laži. Ne želim da se bavim devojkom koja ne zna da li je pošla ili došla. Ne može da se odluči da li je propali Dj, farmaceut, pevačica u usponu ili nešto drugo. Najbolje se pokazala kao poltron Zorice Marković, njoj se uvukla u debelo crevo. Svetlana Bubanja Bucka me je svaki dan zvala, kako bih sa Tamaris otišao na kafu, što sam uradio, a nisam znao da je u vezi sa Adamom. Zašto joj onda momak nije objasnio kako da se snađe u rijalitiju, nego je mene molila? Što je sa mnom sedela, ako sam sve to, onda ispada da sam bio i njen makro?! Neka prvo pokaze ko je i šta je, odnosno da je obična uvlakača. Bolje bi joj bilo da pušta muziku na vrhu neke zgrade u Boru, jer za drugo i nije. Ne dotiču me komentari te pogubljene persone - poručio je Lepi Mića.

