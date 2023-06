"ZNALA SAM DA JE DEJAN PROMENIO VERI" Aleks Nikolić više neće da ćuti! Evo šta kaže o snimku u kom je javno RASKINUO s njom

Pobednica šeste sezone "Zadruge" Aleksandra Nikolić progovorila je o razdvojenosti od verenika Filipa Cara, koji je trenutno u rodnoj Hrvatskoj, te bivšem dečku i prošlogodišnjem pobedniku Dejanu Dragojeviću..

- Odvojeni smo Filip i ja. Mora on malo da bude sa svojom porodicom, ja sa svojom porodicom, da ispoštujem i emisije ovde... Nadam se da ćemo se uskoro spojiti. Svadba? Videćemo kad će biti - kazala je Aleksandra Nikolić, pa spomenula bivšeg.

- Dejan mi nije čestitao pobedu. Komentari su takvi, užasni, kao da sam ja samu sebe proglasila pobednicom, a ne da me je narod izglasao. Nijedna žena ne bi trebalo da dobija ovakve poruke. Ovo je... Bože sačuvaj! Ljudi me hejtuju jer sam pobedila, hteli su nekog drugog da vide na prvom mestu - istakla je Aleks pred našim kamerama pred snimanje emisije Ognjena Amidžića, a onda joj je Ana Ćurčić prekinula intervju.

- Ćao, Aleks! Jesi dobro? - rekla je Ana, pruživši joj ruku.

- Ćao, Ana! Odlično sam, ti? - kazala je Aleks sa osmehom na licu, pa progovorila o novcu od "Zadruge" i Dejanovom pronalaženju u islamu i snimku koji je svojevremeno objavio, u kojem raskida sa njom.

- Jedan deo novca ostavljam za stan za majku, da sredim stan. Drugi deo za biznis, a treći ću sačuvati. Moja majka je pozdravila Filipa kad ga je videla, prihvatila je da je on moj izbor. Znala sam sve o Dejanovoj veri, naravno da sam znala, ali ja nisam neko ko odaje nečije tajne. Klip koji je objavio gde raskida sa mnom nisam gledala. Nije me to zanimalo - zaključila je Nikolićeva.

