SMETALO JOJ JE ŠTO SAM BIO SA MAJOM: Marko Marković progovorio o Staniji, pa otkrio da li su u KONTAKTU nakon izlaska iz Zaduge!

Marko Marković bio je gost u emisiji "Narod pita", a sa njim i njegova partnerka Žana Maliković Đorđević sa kojom još nije definisao odnos.

Tokom boravka u Beloj kući divno su se slagali, vrlo brzo i zbližili, ali nikada nisu ozvaničili vezu, pa čak ni dan danas.

Marko je poznat kao dugogodišnji dečko Stanije Dobrojević sa kojom je prekinuo odnos pre nego što je ušao u rijaliti, a nešto kasnije je stušio u vezu sa njenom drugaricom Majom Marinković iako je to bilo kratkog daha.

Tokom pomenute emisije, nezaobilazno pitanje za Markovića bilo je upravo ono o bivšoj ljubavi, te je tom prilikom maneken priznao da li se čuo sa njom nakon izlaska iz Zadruge.

Da li li se čuo sa Stanijom?

- Nismo se čuli, video sam da je pričala loše o meni, a stavili smo tačku na naš odnos još pre Zadruge. Nije me šokiralo ništa, ali je rekla mnoge neistine. Pričalo se da je ona mene ostavila zbog prepiski sa nekim muškarcima, a to je neistina i to je ona rekla, takođe mislim da joj je zasmetalo to što sam bio sa Majom. Nisam razmišljao ni o čemu, a njoj je smetalo jer su njih dve bile drugarice - odgovorio je Marko.

