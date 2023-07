JURE GA KAMATAŠI ZA 10.000 €?! Janjuš uzeo ZAJAM zbog Cara, evo zbog čega je puklo PRIJATELJSTVO!

Marko Janjušević Janjuš je otkrio da ga je Filip Car razočarao, te da više nisu prijatelji, ali nije želeo da otkriva pravi razlog svađe, a kako sad prenose mediji do njihovog sukoba došlo je zbog novca.

Kako navodi izvor blizak Janjušu, on je pre godinu dana uzeo 10.000 evra na kamtu kako bi pozajmio Caru i dogovor je bio da mu on sada po izlasku taj novac vrati, što za sada nije učinio.

- Ne znam za šta su trebale tolike pare Caru, on nije imao prošle godine skoro ništa od honorara jer je imao mnogo kazni, pa je zamolio Janjuša pošto poznaje mnogo ljudi da pozajmi 10.000 evra i to na kamatu. Obećao je da će novac vratiti nakon ove sezone. Znam da sada kada su izašli, da ga je Janjuš zvao i da mu je rekao da mora da vrati pare, te da čim mu legne deo honorara odmah da njemu kako bi isplatio dug. Car mu je rekao da ne brine, a kada je Janjuš saznao da su Filipu legle pare, zvao ga je opet medutim on mu se nije javio Janjuš mu je napisao da se ne zeza i da nece on svoje pare da daje kamatašima jer nije ni dinar uzeo za sebe. Kako mu se Filip nije javljao, Janjuš mu je poslao poruku da je njegov kontakt prosledio tim ljudima i da će od sada oni da ga jure za pare, a da se njemu više ne javlja i da su završili za sva vremena. U nekom trenutku Car se javio i rekao da je imao smrtni slučaj, ali mu Janjuš više nije odgovarao - kaže izvor blizak Janjušu.

