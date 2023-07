PRETIO JOJ INTIMNIM SNIMKOM! Miljana Kulić bila u vezi sa OVIM STARIJIM MUŠKARCEM, Marija ga nije podnosila, imala je i razloga

Rijaliti učesnica Miljana Kulić već duže vreme je u turbulentnoj vezi sa Nenadom Macanovićem Bebicom. Ipak, malo ko se seća njenog bivšeg dečka Slađana, sa kojim je takođe punila novinske stupce.

Kako su pisali mediji, Slađan je od Miljane stariji 10 godina, a njihova veza je bila izuzetno turbulentna.

Dok je bila u rijalitiju "Parovi", 2017. godine, novinari su joj postavili pitanje vezano za intimni snimak koji navodno ima sa njim.

– Rekao mi je da ukoliko ga još jednom uzmeš u usta i njega i njegovog brata, da će on objaviti vaš intimni video snimak, plus snimak koji ti imaš u telefonu, koji je on uzeo sad, ovde u produkciji. Mi smo tu priču objavili sa dokazima, ja to nisam izmislio”, rekao je tada novinar, a preneo Alo.

Sam Slađan, svojevremeno se oglasio za medije i rekao da je raskinuo sa Miljanom zbog toga što se svađala sa njegovom majkom.

- Shvatio sam da Miljana nije za mene. Ona se svađala stalno sa mojom mamom i preko toga nisam mogao da pređem, hvala "Parovima" što su mi otvorili oči - rekao je Slađan tada za Kurir.

Majka Miljane Kulić, Marija Kulić iako sada hvali zeta Nenada, ranije se i nije baš slagala sa izborima svoje ćerke, a na pojedinim portalima, osvanuo je članak kako ni Slađana nije volela, jer ga je navodno Miljana izdržavala dok su bili u vezi.

- Slađan je, kao i Zola, bio neradnik. Marija ga je stalno napadala zato što je parazit koji živi na račun drugih, tačnije na račun svog brata i majke koja radi i muči se za njega. Da nije njih, on bi umro od gladi. Miljana je sve vreme njihove veze radila u poslastičarnici i kada su ostali bez novca, ona ga je finansirala. Odselila se u Krepoljin kako bi živela s njim i radila - pričao je priču izvor.

- Miljana je mesec i po dana nakon početka veze prešla kod njega u Krepoljin da živi, a živeli su od novca koji je slao njegov brat Saša iz Švajcarske, i to ne njemu, već njegovoj majci zato što je on kockar, iako je Miljana tvrdila da dok je bio s njom u vezi nikad nije otišao u kazino, jer su 24 sata bili zajedno. Branila ga je isto kao što sad brani Zolu.

- Miljana je Slađana i upoznala u trenutku dok je izlazio iz kockarnice, a kada su otpočeli vezu, rekao joj je da njegova devojka ne može da bude konobarica, iako se Miljana nije stidela nijednog posla koji je pošten i gde god je radila, svi su prema njoj imali poštovanja - zaključuje izvor.

