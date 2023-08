"ŠTA JE ZA NJU DA OTME MOMKA?" Bivši zadrugar progovorio o AFERI Maje Marinković u Budvi sa oženjenim reperom!

Nedavno se u medijima pojavila vest da se Maja Marinković navodno muva sa oženjenim reperom Dragomirom Despićem, poznatijem pod nadimkom Desigerica. Maja je provela noć na njegovom nastupu, a sutradan su uhvaćeni kako uživaju na bazenu.

Ni pomenutom snimku njih dvoje razgovaraju u bazenu i smeškaju se. Ni Maja ni Desingerica se nisu oglašavali povodom ove situacije kako bi potvrdili ili demantovali da se nešto dešava među njima. Iako nisu imali nikakav fizički kontakt na snimku, odmah su krenule spekulacije da među njima nešto postoji.

Majin drugar Boža Džons je otkrio je šta zna o ovom odnosu i kako Majin otac, Radomir Taki Marinković reaguje.

- Ja sam čuo da tamo tera neki cirkus sa nekim likom i da je on isto oženjen, ali nisam pogledao taj video. Jedan drugar me je zvao iz Novog Sada i baš mi je to rekao, ali nisam pogledao - rekao je Boža, a zatim otkrio da li ima neka saznanja da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

- Baš sam se malopre čuo i sa Takijem, pričali smo sat vremena, ali to mi nije spominjao. Stvarno ne znam, ali to je Maja Marinković. Što ona kaže: "Oteću ti momka, šta je to za mene? Ništa, limunada" - rekao je bivši zadrugar za emisiju "Na vezi sa Ivanom"

- Imali smo naše teme, nismo spominjali Maju. Pogotovo ne to, ali čuo sam da je dole navodno bila sa nekim likom - rekao je Džons.

Bivši zadrugar je potom otkrio šta misli kako će Taki reagovati ukoliko se Maja opet upusti u vezu sa oženjenim muškarcem.

- Ne bih ja puno da se mešam. To je njen život i neka radi šta hoće. Ako se on njoj sviđa i misli da može nešto sa njim i ako je njima lepo, šta sad. Ne bih ja tu da budem ničiji drveni advokat - rekao je bivši zadrugar.

