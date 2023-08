NASTAVLJA SE RAT MILJANE I BEBICE! Iscurila privatna prepiska, pala salva uvreda, bićete ŠOKIRANI dok čitate OVE PORUKE

Saga o Nenadu Macanoviću Bebici i Miljani Kulić se i dalje nastavlja. Njih dvoje su raskinuli zbog Lazara Čolića Zole, a sada se daniama prepucavaju i vređaju.

Bebica je večeras objavio nove uslikane printskrinove njihovog razgovora.

- Niko me više ne interesuje. Ali mislim da će on biti večito u mom srcu. Nema dana da ga ne spomenem, nema noći da ne plačem u kadi ili kolima. To je život smrdljivi - napisala je Miljana Bebici očigledno misleći na Zolu.

Rat Miljane Kulić i Bebice foto: screenshot Pink tv, Instagram

- Boli me sjoka. Ne smaraj me - napisao je Bebica.

- Samo nastavi - završila je Miljana.

Ipak nije odolela da ga ipak ne izvređa.

Prepiska Miljane i Bebice foto: Printscreen

- Još veoma kratko, pa ćeš prestati. Verujem u to. Strašni su se bliži, bolesniči, bolesni, iskompleksirani kepecu, mali čoveče - napisala je Bebica.

Kurir / Srbija Danas

