DRUŽILE SE, VODILE ZAJEDNO EMISIJU: Jelena Pešić na svadbu pozvala sve kolege sem NJE! Evo kako je Ana Radulović reagovala

Nekadašnja zadrugarka i voditeljka Jelena Pešić i rijaliti igrač Mladen Vuletić izgovorili su sudbonosno "da" u aprilu 2022 godine.

Naime, oni su napravili gala veselje, a na svoje venčanje pozvali su veliki broj bivših rijaliti učesnika sa kojima su ostali u dobrim odnosima.

Međutim, Jelena je iz nepoznatih razloga odlučila da svoju tadašnju koleginicu Anu Radulović sa kojom je počela karijeru voditeljke i za koju se mislilo da su u odličnim i prijateljskim odnosima, ne pozove na svadbu.

- Ne znam zašto nisam pozvana, nisam dobila pozivnicu. Mnogi su me pitali zbog čega, ali kako ja da znam? Mislim, to nije pitanje za mene, nije moja svadba, to je pitanje za nju - rekla je Ana.

S druge strane među gostima su bili viđeni bivši rijaliti učesnici: Ivana Šopić, Vesna Rivas, Saška Karan, Bora Santana i drugi, a mnogi su se pitali zbog čega se Pešićeva odlučila na ovaj potez i nije pozvala koleginicu na svadbu.

Podsetimo, Jelena i Mladen uživaju u braku u kojem su dobili dve ćerke, a ona je jednom prilikom u emisiji "Magazin IN" otkrila kako su se njih dvoje upoznali.

- Ja sam još malo pa udata. Svi znaju da sam u vezi sa Mladenom koji je iz drugog rijalitija, spojili smo se ja ne znam kako. Podržavao me dok je bila "Zadruga 3, davao intervjue da sam ja njemu najlepša, da bi me ženio, to je tako prošlo. On se meni nije javio posle rijalitija, ja sam ga pozdravila nakon što je gostovao u jednoj emisiji i tako je krenula prepiska. Često se šalimo da se ja udajem za svog fana - rekla je Jelena, pa u šaljivom tonu nastavila.

- Nikad se ne zna. Kada sam otišla kod matičarke, ja sam joj rekla: 'Da li si svesna koga ćeš da venčaš?' Dva učesnika dva različita rijalitija - ispričala je Pešićeva.

