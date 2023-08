"ŽENA JE STAVILA DETE DA SPAVA, POSLE 5 MINUTA VRISKA, UMRLO" Stravična sudbina čoveka koji ulazi u Elitu, ONA mu je sve u život

Ramiz Gusinac, zvani Zeko iz Novog Pazara, učesnik je rijaliti programa Elita.

On je po profesiji frizer i to je njegov život još od 1987. kada je njegov otac otvorio prvi salon. Iako na prvi pogled deluje kao bezbrižan, snažan čovek koji lepo živi, Ramiz u sebi nosi neprežaljenu tugu.

Ramiz je svoju ženu sa kojom je 33 godine u braku upoznao slučajno.

Kada je ostala trudna sa blizancima ništa nije slutilo na tragediju koja je usledila. Samo je jedno dete preživelo, Ramizova ćerka Merima koja mu je sve na svetu.

- Kada sam je video, svidela mi se mnogo. 1995. godine na Gazivodama sretnem doktora, on mi kaže: "Kada ti žena bude ostala trudna, odmah da je dovedeš kod mene, da joj dam uput za Beograd. Ovo više ne vredi ovde". I nećete verovati, to se desilo, posle nekoliko dana, 10-15 dana posle tog kampovanja. Ja mislim da nam je to dete sa kampovanja. Krećemo, ona dobija krvarenje. Krećemo za Beograd u 5 ujutru, stižemo i sretnemo se sa nekim sestrama, dolazi načelnik, krenulo je. Ona je krvarila, odmah su uzeli analize i videli da se njoj zgrušava krv - ispričao je Ramiz 2022. godine.

foto: Ata images

- Primila je injekcije za tromb, ali kada neće neko da se leči i ne zna, on ne može… Posle 15 dana, malo se to razbistrilo i videlo se da je plod živ. Jedan je ostao, jedan nije, bili su blizanci. Taj put... počinje karijera moje ćerke Merime. 1996. godine se rađa moja Merima. Posle pola godine, moj otac i moja majka se rastavljaju. Moj otac ide na drugi svet, Bogu hvala, pa je makar video unučad, od brata i moju Merimu - rekao je Ramiz tada kroz suze.

Ramiz je 1997. godine dobio drugu ćerku Zahiru. Nažalost, ona je preminula posle dva i po meseca.

- Bez ikakvih problema se rađa. Dete koje je bilo zdravo, lepo, dva i po meseca je imalo… Kao danas smo bili na sistematskom. Sutradan… Negde, bio sam kući, žena ga stavila da spava u drugu sobu. Posle pet minuta počela je da vrišti, ja potrčim tamo da pogledam, ono je umrlo. Kako je umrlo niko ne zna. Ne znaju ni doktori da objasne. Nije se udavilo, nije ništa, Bog ga je uzeo. To su neke smrti koje nisu objašnjenje - ispričao je ovaj čovek.

Velika tragedija izbegnuta je kada je njegovu ćerku Merimu, dok je na moru šetala sa drugaricom, udario auto. Za volanom je bio muškarac koji je bio pod dejstvom alkohola.

- Pijani idiot... - kratko je tada u ispovesti prokomentarisao Ramiz.

Pored ćerke Merime, Ramiz ima i sina Amara.

- Mnogo sam slab na ćerku, mada imam i sina, volim i njega. Trenutno je takva situacija da su mi stalno na pameti, ne bih voleo da kažem zbog čega, da nešto ne ureknem - spominjao je Ramiz decu i u Survajveru.

Ramiz o frizeraju

- Ovaj posao radim već 35 godina i on me potpuno ispunjava, a pre toga sam bio TV mehaničar, kafedžija, ćevabdžija i obućar. Radnju je otac 1987. godine zapravo otvorio mom bratu, a meni je delovalo da je to mnogo lakši posao od obućarstva, čime sam se u to vreme bavio. Probao sam, dopalo mi se i savladao ovaj zanat za par meseci. Dešavalo bi se da ljudi dođu, ja im kažem da tek učim posao, a oni me nateraju da ih šišam, pa kako god da izađe, jer će brzo kosa porasti. Na neki način su me moje prve mušterije i naterale da savladam ovaj posao, iako sam sigurno neke od njih tada i loše pošišao. Svi frizerski saloni imaju neku svoju specifičnost, a moj je prepoznatljiv po šali, pesmi i dobrom raspoloženju. Ma ovo je najbolji posao, uvek imaš novca, ali ne nešto preterano, dovoljno da prehraniš porodicu. Ako budem zdrav radiću ovaj posao još barem 20 godina - kazao je Gusinac 2022. za portal Free media.

Svoj Novi Pazar, ističe, voli više od svega.

- Novi Pazar ne bih dao za hiljadu drugih gradova i država. Volim da putujem, ali još više volim da se vratim u svoj grad. Ovde me vežu sva sećanja za detinjstvo, bosonogo igranje fudbala, spuštanje gumom od vrha naselja Lug do grada Raške i još mnogo toga što današnja deca neće doživeti. Bavio sam se gimnastikom, osvajao zlatne medalje, pa bih pomenuo profesora Šeku Gračanina koji je uticao na mnoge od nas da zavolimo sport i usmeravao nas da idemo pravim putem - kazao je Ramiz tom prilikom.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:27 Ceca bodrila zeta Gudelja na utakmici