"SVE TE STARLETE SU GOSPOĐETINE ZA STANIJU" Aneli oplela po ŠVALERKI svog muža: Meni je bivši kupio torbe od 35.000€, a njoj FEJK

Aneli Ahmić čim je kročila u rijaliti iznela je šok detalje o mužu Asminu Durdžiću, koji ju je, kako je istakla, prevario sa Stanijom Dobrojević i ne prestaje da priča o njemu u Beloj kući.

Aneli je sedela sa Lepim Mićom i komentarisala svog, kako kaže, zakonitog supruga i starletu.

"Sve te koje oni nazivaju starletama jedne su gospođetine za nju. One nikada nisu tuđeg frajera uslikale. One kupe sebi torbe, šopinzi, pravi šopinzi, a ne male kese. Kontaš, kupio joj nešto malo, kaiš, kontaš, da joj zamaže oči. To se kupi ko što je moj bivši: "Ajmo Ani u Šanel, u Hermes, ajmo u Luj Viton na kraju, a Balensijagu me nije vodio, kakva Balensijaga... "

"Ja imam u svojim torbama 35.000 evra što mi je čovek kupio, takav se šoping pravi, to je milioner, i ima tri auta, a ne ovo. Nek je odvede u pravi šoping, da joj kupi da se dokaže da je milioner, a nemoj da mi hodaš sa nekom kesicom", pričala je Ameli Lepom Mići.

Podsetimo, Asmin se sve vreme predstavljao kao milioner, a na sebi je imao fejk naočare "Luj Viton" marke koje je kupio u Istanbulu za 10 evra.

- Asmin je naočare "Luj Viton" u Istanbulu kupio za 10 evra, a na kraju se sa istim modelom fotografisala Stanija za svoj Instagram, misleći da su original - priča dobro obavešten izvor za medije.

- Kupio joj je nekoliko original stvari, što se na fotografijama i može videti, ali to su sve sitni pokloni, čim je i kesa tako malo. Ne verujem da je na poklon potrošio više od 250 evra - ispričao je za Blic dobro obavešten izvor.

