KAČAVENDA PROGOVORILA O BRAKU SA VOĐOM VOŽDOVAČKOG KLANA! Otkrila pikanterije pa šokirala: Potukla sam se sa bivšom DADA POLUMENTE

Milena Kačavenda već neko vreme je glavna tema u medijima.

Ona pomno komentariše život svoje nekadašnje najbolje prijateljice Ane Ćurčić u Zadruzi i otkriva pikanterije, ali zato se o njenom privatnom životu malo zna, osim da je bila u braku sa jednim od nekadašnjih vođa voždovačkog klana Srđanom Kačavendom.

Milena ne krije da se posle 27 godina razvela od supruga, a sada je po prvi otkrila kako je izgledao njen brak sa bivšim mužem i kako su doneli odluku da se razvedu.

Mnoge je takođe, šokirala mnoge kada je ispričala kako se navodno potukla sa bivšom ženom Dada Polumente.

foto: Printscreen TV Pink

- Sa Srđanom sam živela, on je moj prvi muškarac i za njega sam se udala. Ja sam ono što ja jesam i sa njim sam bila individualac. Jedina sam u Beogradu smela, Mensure on jednom u godinu i po on uzme da popije i svi me zovu kuku lele, ja dođem i kažem: "Pi*ko kući" i on ide kući - rekla je Milena.

- Muškarac kad voli jednu ženu, to ti je čudo - rekao je Mensur.

foto: Printscreen TV Pink

- Pobijem se u klubu, raščerupam ženu bivšu od Dada Polumente, Ana Mariju, unakazim je od batina, oni zovu Srđana on kaže da spava i ugasi telefon. I najviše mrzim pretnje, Srđan i ja smo se razveli i svi me sad testiraju, nismo u nikakvom odnosu, nismo se svađali samo je jedan dan predložio da se razvedemo i niko ne zna zašto - rekla je Milena.

- Prestolonaslednika Bulića ću je*ati. Poslao mi ženu, što nije došao sam. Ona došla i cela se tresla, nije joj dobro jer se ne zna kako ću ja reagovati - rekla je Milena.

Snimak možete pogledati OVDE.

Kurir.rs

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić