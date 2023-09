"IZGUBILI SMO ŠESTORO DECE" Učesnik Elite se slomio uživo u programu, tragedija koja je obeležila njegov život LEDI KRV U ŽILAMA

Ramiz Gusinac je bio jedan od prvih koji je otvorio dušu, te tokom svog izlaganja istakao da je zajedno sa svojom suprugom izgubio šestoro dece zbog, kako je naveo, grešaka koje su pravili doktori.

- Moja najveća greška je što sam verovao ljudima i doktorima. Od 1990. do 1996. godine moja supruga i ja smo izgubili petoro-šestoro dece, govorili su nam da će biti dobro, da imaju tablete, injekcije, i tako smo verujući u njih gubili zdravlje i decu. Godinama je i ona izgubila zdravlje... Eto. To je moja najveća greška. Ne treba ljudi da se razvode, nego da se menjaju i da sačuvaju odnos i svoju porodicu. Ona je najvažnija na svetu. Želja za parama je velika greška, da se trči zbog toga, ja nisam navikao da se razdvajam od proodice toliko dugo, ne bih to nikome savetovao. Moja greška je što sam verovao ljudima, a to što sam izgubio je možda jedan košarkaški tim u to vreme - govorio je Ramiz gutajući knedle u grlu i brišući suze.

foto: Printscreen

Podsetimo, Gusinac je svoju suprugu, sa kojom je 33 godine u braku, upoznao slučajno, a kada je ostala trudna sa blizancima, ništa nije slutilo na tragediju koja je usledila. Samo je jedno dete preživelo, i to ćerka Merima, koja mu je, kako kaže, sve na svetu.

Ramiz, inače u svom rodnom gradu poznatiji kao Zeko, po zanimanju je frizer, a kao je otkrio jednom prilikom, u te vode upolovio je davne 1987. godine, kada je njegov otac otvorio prvi salon.

kurir.rs

