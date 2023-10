TRAGIČAN ŽIVOT VESNE ĆURUVIJE! Ćerka učesnice Elite progovorila o SINOVLJEVOJ POGIBIJI: Rane su sveže, ostale su TEŠKE TRAUME

Učesnica "Elite" Vesna Ćuruvija poverila se cimerima u Beloj kući o porodičnoj tragediji koja joj je promenila život - smrti unuka.

O tome je sada za medije govorila Marija, Vesnina ćerka, koja je tragično izgubila sina.

foto: Printscreen

- Prošle godine u septembru mesecu mi je poginuo sin, rane su sveže, verovatno je to i spomenula. Ja sam ispratila klip kada je ispričala, znam da je rekla da neće ići na tu kartu da će potencirati. Mnogo je bolno i sveže sve, kada je spomenula to Miljani, ona se zaplakala, pa zastala. Ostavilo je to nas užasno teške traume. Nas dve smo same, težak život, ali lep. Toliko se poznajemo, pogledima govorimo. Ja sam ostala sa sinom kod nje, nisam htela da mi sin bude sam, jer nismo imali mušku ruku, ona je zaista meni mnogo pomogla, ne znam ni šta bih, da nije bilo nje. Posvetila sam život bukvalno njemu - ispričala je Marija kroz gorke suze.

foto: Printscreen

Marija je potom progovorila o Vesni, kao i koliko se ona napatila kroz život.

- Mogu vam reći, za sada je okej, kako sam očekivala, dobro je, nije se još skroz opustila, ali okej je, s obzirom da su tamo mladi ljudi, mlađi od nje, ali drži se. Snalazi se dobro, sve više se zakuvava, za sad je dobro, ne bih ništa tu menjala. Verujte mi, ja sam bila šokirana, ona je meni to rekla tek kada je potpisala ugovor.

Kurir.rs/Republika