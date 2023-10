"MAJKA MI STALNO GOVORI DA SAM NJENA GREŠKA" Učesnica Elite se raspala na komade! Otvorila dušu o UŽASNOM odnosu s roditeljima

Učesnica "Elite" Jovana Bijelović poznatija kao Jovana Tatu ispričala je Teodori Balzak deo svoje životne priče. Naime, Jovana je otkrila u kakvom je odnosu sa svojim roditeljima.

foto: Petar Aleksić

- Ne mogu da podnesem to što nisam dobra sa svojom porodicom. Nikada mi nisu bili podrška. Ne mogu da ti opišem kako se osećam. Ulazila sam iz veze u vezu, samo da bih bežala od toga što sa njima nemam stabilan odnos, živela sa momcima...razumeš me. Volela bih da imam svoju porodicu, da to funkcioniše - rekla je Jovana.

- Meni su baka i deka bili sve dok nisu preminuli. Osećaš se sigurno da si sama. Znam ja to...Gde su ti roditelji? - upitala je Teodora.

- Mama me je dobila u četrdesetoj, a tata u šezdesetoj. S tatom nisam dobra, a sa mamom malo jesam, malo ne. Govori mi stalno da sam njena greška. Kao mala sam proživela pravi pakao. Umesto da se igram u parkiću, išla sam kod psihijatra, želela sam sebi da naudim. Mislila sam kao mlađa da ću svačim sebi nauditi. Dok sam bila u domu, prelepo mi je bilo, nisam htela kući da se vratim. Ne postoji trenutak, da je lep, a da ga se sećam. Imam jednu drugaricu, nikoga više - rekla je Jovana.

Kako je Jovana ispričala da joj je majka uvek govorila da je njena greška, novinari su stupili u kontakt sa Jovaninom drugaricom Mašom, koja je prokomentarisala celu Jovaninu priču:

foto: Petar Aleksić

- Ja moram da kažem da Jovana nije u pravu, nije ona majčina greška, nego je majka njena greška. Jovana ima mnogo toga da ispriča, ali mi je drago da je krenula, da je smogla snage bar to da ispriča. Ona je rekla da ima samo jednu drugaricu, i istina je, ima mene. Sinoć mi se duša cepala, ja nisam mogla da spavam celu noć, mnogo mi je bilo teško jer znam da joj je jako bolno da priča o tome, da se poveri nekome, a to je uradila Teodori, jer nekako dele sličnu priču - rekla je Maša pa dodala:

- Jovana živi sa majkom, ali nisu ni u kakvom kontaktu. Iskreno, ona je ušla u "Elitu" da bi pobegla od majke kako bi se spasila od svega, a to je njenu majku naviše zabolelo, jer je ona protivnik toga. Ona je ceo život gledala svađe, i sada kada je u "Eliti" i gleda ljude koji se svađaju zbog kadra, njoj to ne prija, zato se ni ne otvara tim ljudima, oni nisu njen kalibar, sve rade zarad kadra, a ona nije taj tip. Njoj je jako teško, i verujte, ima ona mnogo toga još da kaže, jer njoj majka uopšte nije podrška, a najviše se plaši da totalno ne izgubi kontatk sa majkom - dodala je Maša.

Novinari su je upitali i za Jovanine posete psihijatru:

- Išla je kod psihijatra kao mlađa zbog svih sukoba i svađa. Mi smo svi odrastali u ljubavi, a ona je to gledala i upoređivala je sa svojom pričom i sukobima koje je ona imala. Tu je donekle shvatila da nešto nije kako treba, opet kažem ona nije greška majke, majka je njena greška! Ja sam Jovanina drugarica i ona je meni uvek na prvom mestu - završla je Maša.

Kurir/ Pink