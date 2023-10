OVAJ UČESNIK "ELITE" JE SIN ZVEZDE GRANDA! Tata peva i radi u pekari, sin repuje i zavodi cimerku u "Eliti"! Evo šta kaže pevač!

Pavle Milevski Pablo, učesnik "Elite", sin je pevača Nenada Milevskog, koji se pre devet godina takmičio u "Zvezdama Granda".

foto: Printscreen/Instagram

Otac rijaliti učesnika ostao je upamćen po boji glasa koja je najsličnija Džejovoj, zbog čega je najčešće izvodio njegove pesme. Žiri je osvajao i interpretacijom numera Rođe Raičevića, ali i Tome Zdravkovića.

Nenad od takmičenja nije previše medijski aktuelan, ali radi punom parom. Najčešće nastupa na privatnim veseljima, a sinu je podrška kako u njegovoj želji da se bavi muzikom, duduše repom, ali i u rijalitiju.

On je sada prokomentarisao odnos njegovog sina i Sare Šljivar, sa kojoj je poslednjih dana izuzetno blizak.

foto: Printscreen/Instagram

- Sad saznah od vas da se nešto tu kuva. Pogledao sam video i video zezanje dvoje mladih ljudi. Meni još uvek tu ne deluje da su se smuvali, ali ako dođe do toga, uvek podržavam ljubav - rekao je Nenad.

Inače, Milevski se pored muzike bavi i privatnim poslom. On je nasledio porodičnu pekaru, koju su njegovi otvorili pre 50 godina u Kruševcu, o čemu je jednom prilikom pričao u "Grand magazinu".

foto: Printscreen/Instagram

- Nastavio sam tradiciju i moraš biti tu da sve bude tip-top i da vodiš posao. nalazi se u centru grada. Sve je domaće, i domaći jogurt i domaće kiselo mleko, nema aditiva. Znam ja i da ispečem šta treba, da spremim i proju i kiflice. Ljudi se uvek iznenade kada me vide u pekari i nije mi jasno zašto je to tako. Guraću do 60 pa posle neka guraju klinci. Mlađi sin Petar vodi pekaru kada nisam tu, Pavle živi u Beogradu, on je reper - izjavio je on.

Kurir

Bonus video:

04:40 Jovana Tomić Matora