JANJUŠ NAPUŠTA RIJALITI? Rijaliti učesnik ozbiljno pripretio, ako se OVO DESI, on provaljuje ogradu

Lazar Čolić Zola gostovao je kod voditeljke Dalila Dragojević. On je komentarisao odnos njegovog prijatelja Marka Janjuševića Janjuša sa Aneli Ahmić, pošto je to jedna od gorućih tema u rijalitiju "Elita".

On je uveren da Janjuš neće uspeti da se iskontroliše do kraja rijalitija i da će stupiti u vezu sa Aneli, zbog čega je spreman da se sa njim kladi.

- Ja ne mogu da verujem kako Janjuš ima onoliku samokontrolu i da se može suzdržati, skidam mu kapu. Ako on izdrži do kraja rijalitija da ne bude sa Aneli, napraviću jednu opkladu. Ja garantujem da neće moći idržati iako bih ja to voleo jer mi je mnogo jači kada je sam u rijalitiju. I bez ovoga je previše interesantan i njegov humor je specifičan. Ja znam kako izgleda kada se Janjuš zaljubi - rekao je Zola pa dodao:

- Možda se može desiti ako uđe u vezu da ga neko isprovocira, pa da napusti rijaliti, ali od ovog konkretno odnosa on neće bežati. Po onome što ja vidim na klipovima, neće moći da se suzdrži, iako mnogi govore da je sve samo rijaliti priča - zaključio je Zola.

