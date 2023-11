"BILA SAM TIPOVANA" Matora očajna zbog Anitine prevare, ni u najgorem trileru nije videla toliku namazanost: Uradila me ko budalu

Jovana Tomić Matora u rasulu je posle saznanja da ju je supruga Anita Stanojlović varala tokom kratkotrajnog braka.

- Razvaljena sam, nisam ništa od ovoga očekivala. Bila sam ubeđena da mi napolju rade o glavi. Desle su mi se još neke stvari u životu, kao da mi se sve loše dešava u životu. U strahu sam, u grču sam. Vidim reporterku kao da mi je sestra. Plašim se da ne padnem u depresiju, Marko i Nenad mi dosta pomažu. Boli me uvo i da se iz*ebala, ali da te neko radi. Držala sam lajv sa Mateom, uradile me kao budalu, ja posle odvedem njeno dete u park a one se kuckaju. I to što je manipulisala detetom sa mnom, sve mi ima smisla. Priznala je Mileni da je pravila lažne frke zbog toga. Marko i ja se na stepenicama ubismo od plača jer smo postali kumovi, on mi kaže da idem po Anitu, a ona sedi na stepenicama i govori mi da je pustim jer drži lajv. Tačno je čekala da se javi - rekla je Matora.

Je l' si ti gledala taj snima? Bila je tužna, ljuta i rekla da čeka smajli da joj pošalje ta jedna osoba - rekao je Darko.

Ja sam to sa tatu majstorom u četiri popodne saznala. On je došao oko sedam, osam, znači ti si ceo dan morala da budeš u kontaktu sa njom, a ona i to negira. Ona ne zna šta ta devojka ima i šta vi sve znate jer je ona bila ubeđena da je ova neće izdati i da ju je Matea podržala da uđe ovde. Telegram mi je rekla da je instalirala zbog frizera. Mislim da postoji još nešto, da ni ona devojka nije sve rekla. Zašto bi te švalerka podržala da uđeš u vezu sa ženom. Nešto nije štimalo čim je ova imala potrebu da izda taj njihov dogovor - rekla je Matora.

U kakvom strahu ja mogu da budem ako znam da nisam slao poruke i fotografije koje ne bi trebao - rekao je Darko.

Ja nisam ni na filmu čula videla to. Koliko je ona meni psihu kupovala, nisam joj ni tražila instagram. Svaki put je telefon nosila sa sobom. Bila sam tipovana sto posto, ali morao je još neko da zna, ne samo njih dve - rekla je Matora.

kurir.rs

