"DETE KADA DOBIJE, ON ĆE TEK DA POLUDI!" Maja Marinković progovorila o neprežaljenoj ljubavi prema njemu, pa je zavladao MUK

Maja Marinković, učesnica rijalitija "Elita" odgovarala je na vrlo škatljiva pitanja pa je zavladao muk u beloj kući.

Voditeljka Maša Mihailović naredno pitanje pročitala je Maji Marinković.

Je l' moguće da toliko voliš Cara, a u mnogo situacija nije ispao fer prema tebi - glasilo je pitanje.

- Moguće. Iskreno, volela bih da to prestane ovde i da krenem dalje. Kada sam mogla da prežalim Janjuša, mislim da ću moći i to. Proćiće sve to i kada sam mogla ovo, što ne bih mogla i to, tako da samo vreme, novi ljudi i nova dešavanja. Problem mi je trenutna energija, par ljudi ima koje volim, ali ne znam šta se dešava - rekla je Maja.

- Pričamo mi često, ja je volim što je iskrena, kaže kako je. Jeste malo bolesno što voli čoveka koji čeka dete sa drugom ženom. Pobegla je ovde od realnosti, skrenuće joj pažnju dešavanja, ućiće možda neko ko će joj se dopasti. Cenim i poštujem Cara, Aleksandra me je razočarala...Ja sam odmah u njenim očima videla da voli Cara, mogu ja da volim Mišela Gvozdenovića, imam pravo da ga volim. Čim joj je pisao, a devojka mu je bila trudna, znači da i dalje nešto oseća. Dete kada dobije, on će tek da poludi, ja to ne želim, želim da se smiri. Smatram da se neće skrasiti ni pored jedne žene. Osnovao je porodicu da bi bio veran, a mislim da će srljati - rekla je Miljana.

Je l' on tebi dao povoda da će se možda vaša priča i nastaviti?! Da se to nije dogodilo, misliš li da bi lakše prebolela - pitala je Maša.

- Videli smo da je ušao u odnos sa Aleksandrom kada je ona ostavila Dejana, a onda smo se svađali ovde i on me je prebacio preko ramena i odveo u pab...Ja to nikada ne bih dozvolila da sam negde okej, da se toliko ponizim, ja sam njega stvarno volela i jeste to tako. Ako imaš iskrene emocije prema toj devojci, kada je ta devojka trudna, ja njega nisam prva kontaktirala. Mi smo bili u kontatku mesec, skoro dva, ako se ne javim, onda ide što se nisam javila, pa onda šta sam radila. Ja kažem: "Čekaj, ako imaš emocije prema nekome, što meni postavljaš ta pitanja?". Mi se dobro poznajemo jer smo prvo bili prijatelji deset meseci. Kada su izneli stvari jedni o drugome, ne može Maja da bude kriva za lošu situaciju u vezi. Ko ima imalo mozga...On je kao prijatelj dobar, ali kao partner, ne. Mislim da je uvek išao linijom manjeg otpora, jer zna se kakva sam ja. Ona je neko ko trpi, ko dozvoljava te stvari - rekla je Maja.

