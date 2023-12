JOVANA TOMIĆ MATORA SKOVALA PLAKLENI PLAN! Obukla VENČANICU, a ono što je pripremila bivšoj, pamtiće sigurno ZAUVEK (FOTO)

Jovana Tomić Matora, učesnica rijaliti programa "Elita", skovala je plan da se osveti bivšoj supruzi Aniti Stanojlović, a evo i kako.

foto: Printscreen YouTube

Naime, Matora je rešila da se na sceni pojavi u venčanici, a kako je poznato ona je potpisala papire za razvod sa Anitom Stanojlović, te je ovim gestom svima stavila do znanja da je spremna da nađe mladoženju.

foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović otkako su raskinule nedeljama unazad su na ratnoj nozi, te se svakodnevno peckaju i raspravljaju, a sada su napravile skandal u Beloj kući.

Naime, one su se više puta počastile strašnim uvredama, a zbog novog sukoba moralo je da reaguje obezbeđenje, a u jednom trenutku je Anita pljunula Matoru.

Otkako je Anita prisna sa Anđelom Rankovićem, Matora puca po šavovima za svaku sitnicu.

U čitav sukob se umešao i Anđelo.

- Žena je došla i bez razloga počela da me dira - rekla je Anita.

foto: Printscreen YouTube

- Neće bez razloga, uvek će imati opravdanje da si je prevartila, a ti ne treba da produbljuješ i ulaziš u dalje rasprave. Ona ti traži stvari, daš joj - rekao je Anđelo.

- Vratila sam, a onda me je sa Majom provocirala očima, priča kao ja ću da se j***m - rekla je Anita.

- Najlakše je svađati se. Jela si go***, sad gutaj. Ne odgovaraš bezobrazno, ako su problem četke daš i to je to - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/ Blic/ preneo/ N.K.

04:40 Jovana Tomić Matora