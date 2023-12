NADA TOPČAGIĆ OTKRILA ŠTA SE DEŠAVA U ELITI: Nisam znala da me snimaju! Pevačica bi u rijaliti, a ovaj SAVET je dala Matoroj

Nada Topčagić pevala je na žurki u "Eliti", a sada je otkrila šta se dešava u Beloj kući na velelepnom imanju u Šimanovcima.

Topčagićeva je otkrila da je posavetovala Jovanu Tomić Matoru da se pomiri sa Anitom Stanojlović koja ju je prevarila sa Mateom Car.

- Bilo mi je lepo u rijalitiju, nisam znala da me snimaju, rekla sam Matoroj da se pomiri sa Anitom. Nisam htela da izađem. Već je trebalo da idem kući, bilo je jutro. Njima je tamo opasno dobro, Mići sam rekla da bih tamo ostala. Svi me vole, srčano su me pozdravili. Izdržala bih ja dobro sa njima. Trebalo je da uđem sa Teodorinom mamom, sve bih im nabila na glavu. Prijatno mi je bilo. Zvali su me da uđem na mesec dana u rijaliti - rekla je pevačica.

Podsetimo, Matea Car je iznela sve detalje u javnost o prevari koju je Anita Stanojlović počinila, što je Matoru razbesnelo, te je odmah tražila razvod.

- Nikada neću moći da povratim poverenje u nju, nikada neću preći preko prevare. Podnela sam sve za razvod, ide se kod notara, ona neće da potpiše, čekam to da se reši. Videla sam se sa advokatom. Sledeća osoba koja će nositi moje prezime biće moje dete. Poradiću na tome kada izađem iz rijalitija - rekla je Matora u emisiji.

