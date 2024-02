REAKCIJA ZOLINE MAJKE NA OPTUŽBE MILJANE KULIĆ ŠOKIRA: Bolje i da se drogira nego da bude s njom! Bosa se smeje i nije zabrinuta

Miljana Kulić vratila se u "Elitu" nakon diskvalifikacije i putovanja u Beč, gde je otišla kakao bi se videla sa bivšim partnerom Lazarom Čolićem Zolom i iznela šok detalje o njemu.

Ona je istakla kako bi njegova majka Bosa trebalo da pomogne sinu, a Zolin prijatelj blizak njegovoj porodici otkrio je kako je ona reagovala na Miljanine prozivke.

- Ovaj (Zola) ne prestaje, Janjuše. Drogira se, ne prestaje. Kako njegova majka ne vidi? Skrenuće, izgleda kao ludak. Janjuše, nije to samo jednom u nekoliko meseci, to je svaki dan. Tražio je novac da mu prebacim, a potrošila sam 500 evra da mu napunim frižider - poverila se Miljana Janjušu, te istakla da je mnogo zabrinuta za njega:

- Šta će njemu pare? Pun je frižider, a on želi samo pare. On puši dva džointa od ranog jutra. Rekla sam sebi da je kraj, odmah sam otišla. On ni prema sebi nema emocije, a kamoli prema meni. Ne znaš koje on gluposti priča - pričala je Kulićeva nakon povratka u Belu kuću, a više puta je napomenula da bi Zolina majka Bosa trebala da reaguje i pomogne mu.

Zolin drug se sada oglasio i otkrio kako se Bosa oseća nakon optužbi i navoda sa se njen sin drogira.

- Gospođa Bosa ne da se nije zabrinula, nego se i smejala na to što ona lupa tamo po rijaltiju. Čak se i šalila sa Zolom da je bolje i da se drogira, nego da bude u vezi sa Miljanom. Šalu na stranu, najbolje je ovako kada su razdvojeni. Tada su svi najsrećniji i Miljanina porodica i Zolina majka, jer kad su zajedno, tada samo prave probleme - ispričao je za Republiku prijatelj bivšeg zadrugara.

Kurir.rs/ Alo/ Preneo: M.J.

