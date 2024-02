"ONA SVE LAŽE" Baba Anđele Šparavalo prvi put progovorila o unuci i njenoj devojci, a komšije ih skroz RASKRINKALE

Rijaliti učesnica Anđela Šparavalo i nakon brojnih opomena svojih roditelja, nastavila je ljubavnu romansu sa rijaliti cimerkom Bojanom Pavlović.

Pored roditelja, a posebno majke koja se nedavno oglasila, vidno šokirani su i meštani Aranđelovca, koji su rijaliti učesnicu viđali svaki dan.

- Gledam od prve, ali ovo što ova mala čini to je glupost i njena i njenih roditelja, to je sve zbog rejtinga. Neće je se odreći, svoje meso se ne jede, to je priča za javnost, da bi uzela više para, oni su je svesno gurnuli, radi novca, a nisu svesni šta su uradili detetu. Šokirani smo, i Bojana je ludača, kao i ova, ona nema obraza, srama. Sve sve svelo na novčanu dobit i korist - rekao je komšija u centru grada, dok je komšinici dodala:

foto: Printscreen Pink Tv

- Nije ništa normalno, nije lepo za nju, lepa je, mlada je, neka nađe sebi muškarca, neka se uda i stvara decu. Svi je osuđuju, ogorčeni su, zbog takvih nije ni za gledanje - dok je još jedan komšija nije štedeo svoju sugrađanku.

"Roditelji joj neće prihvatiti Bojanu"

- Mala je folirant, misli da tako treba, a pravi problem sve veći. Sve što priča nema veze, sa istinom, rekle su komšije, koje su nam otkrile gde se nalazi krojačka radnja, koju drži baba Anđele Šparavalo.

foto: Printscreen TV Pink

- Sačuvaj Bože, šta je napravila ne mogu da verujem, to je od moje ćerke, ćerka. Baba od mog zeta, je bila bolesna, i juče je preplakala. Svi smo u haosu i jedna i druga porodica, majka, otac i brat, tek. Šta se sa njom desilo, ne mogu da verujem, bila je fina devojka, upisala je višu školu, bilo je sve normalno, sad ne liči na devojku kao što je bila. Imala je momke, nikada nije bila sa ženskom osobom, znate šta to znači za patrijarhalnu porodicu, oni to nikada neće biti prihvatiti, za nekoga je normalno, za nekoga ne. Ćerka stalno plače i kuka, nama nije dobro samo kad je vidimo pored Bojane, ona je uništila skroz- rekla je baka i vidno zabrinuto dodala:

- Nikad je neće prihvatiti majka i otac, pored Bojane, ona zna kakvi su oni, gledali su je kao malo vode na dlanu, sve su joj udovoljavali. Vikendica ne postoji, zbog čega laže, nije mi jasno, ni jednu istinu nije rekla. Nisam pametna, da ona tako laže, ne znam zbog čega izmišlja, kad bih mogla da je pitam "zbog čega lažeš". Tužnu priču o Sarajevu i to je izmislila.

kurir.rs/blic/preuzeo I. L.