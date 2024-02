"NIČIJA NIJE GORELA DO ZORE" Asmin Durdžić tvrdi da je sestra Aneli Ahmić BILA INTIMNA s njim! Sita odmah reagovala

U javnost je isplivao intimni snimak Asmina Durdžića, a on je izneo šokantne tvrdnje da je na njemu sestra njegove bivše žene Sita Ahmić.

Naime, Asmin Durdžić, postao je poznat javnosti nakon što je njegova bivša partnerka, starleta Aneli Ahmić ušla u rijaliti i javno ga optužila da ju je prevario sa starletom Stanijom Dobrojević.

Nakon toga, Durdžić gotovo svakodnevno iznosi sav prljav veš iz odnosa sa Aneli, a sinoć je isplivao i njegov intimni snimak.

Ono što je još više šokiralo i zgrozilo publiku jeste Asminova izjava da je anonimna devojka sa snimka Anelina rođena sestra Sita.

- Šta reći, a ne zaplakati. Mogu samo da se smijem kako se osoba može sama prosuti i ispaliti raketu na sebe. Bilo bi suludo da se pravdam kad je svakome sve jasno kao dan. Čak i oni za koje sam imala najgore moguće mišljenje, što su mesecima stajali uz njega su jasno i glasno oprali ruke i istupili. Bilo bi suludo uopšte objašnjavati da to nisam ja jer je logično i očito. Sramota me sa kim moja sestra ima dete i koga nam je dovela u naše živote. Ali ničija nije gorela do zore - napisala je Sita na svom Instagram profilu.

