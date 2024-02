"PONUDIO MI JE 100. 000 EVRA ZA NOĆ SA MNOM" Anja Todorović pričala o prostituciji u Dubaiju, pa odala TAJNU o moćnom muškarcu

Bivša učesnica "Zadruge" Anja Todorović nedavno je govorila o nepristojnim ponudama koje dobija i tvrdi da joj je jedan čovek nudio čak 100.000 evra za intimne usluge.

- Dobijala sam, kako ne, ja imam tako slobodnije slike, pa nije ni čudo što ljudi to pomisle. Stizale su mi razne poruke, to ide ili blok, ili ne odgovoriš. Bio je jedan čovek, nemam pojma, koji mi je ponudio 100.000 evra da provede noć sa mnom, ja sam bila zgrožena, rekla je Anja prokomentarisala prostituciju u Dubaiju.

- Nikada nisam bila u Dubaiju, planirala sam, ali zbog cele te priče ne želim. Mislim da je bilo par osoba koje su to radile. Ja se ne slažem sa tim, meni se to ne dopada, to prodavanje svog tela. Ja sam protiv toga.

Inače, bivša rijaliti učenica Anja Todorović pohvalila se novim grudima na društevnim mrežama.

Kako su nedavno preneli domaći mediji Anja je navodno rešila da uveća i zadnjicu, a njenom vereniku zbog toga nije svejedno.

- Cvele je jako zadovoljan Anjinim izgledom i smatra da se tom operacijom upropastila. Sa druge strane, taj zahvat nije bezazlen, oporavak je dug, a uskoro treba da uđe u rijaliti. Anja dosta radi na sebi, svakodnevno vežba i bila bi šteta da prirodu zameni za plastiku, kad već nema potrebe - govorio je nedavno za "Svet" .

- Cvele se ljuti i kaže joj da je postala zavisnik od estestke hirurgije i to mu se uopšte ne dopada. Anja pokušava da ga ubedi da će biti srećnija i lepša, ali ako ne uspe, videćemo od čega će da odustane - od verenika ili od g**e - ističe izvor, a prenosi "Svet".

