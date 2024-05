PORODICA TRUDNE UČESNICE "ELITE" JEDVA DOŠLI K SEBI OD ŠOKA! Javno otkrili da li prihvataju unuče: "Milica i Terza nisu svesni..."

Milica Veličković, učesnica rijalitija "Elita", pre nekoliko dana je javno potvrdila trudnoću sa rijaliti partnerom Borislavom Terzićem Terzom, a tim povodom oglasila se njena porodica.

Naime, Terza oi Milica odlučili su da zadrže dete i postanu roditelji, a njena sestra od tetke Marija otkrila je kako su njeni najmiliji reagovali na ovu vest.

- Mi smo bili u šoku s obzirom gde se nalazi i pod kojim okolnostima se to dogodilo, pogotovo što niko od nas najbližih nije bio tu sa njom kada se otkrivalo da je trudna. U tim prvim momentima smo bili u šoku. Nismo mislili ni da nije trudna, ni da jeste. Kada su nam se slegli utisci, to je na kraju krajeva lepa vest, živi su, zdravi su. Naravno da smo srećni, postaće majka, ona nema 17 ili 18 godina, da je dete da ne bi mogla da vodi računa o detetu. Mislimo da će ona biti dobra majka, niko to ne osporava, samo što nam je šok što je to u rijalitiju - rekla je Marija, pa nastavila:

- Kada su nam se slegli utisci, svi smo bili srećni, to je vest za radovanje, prijatelji, porodica, kolege... Svaka od njenih drugarica je bila presrećna. Milica će dete sigurno zadržati, ona je protivnik abortusa. Mislim da nije razmišljala o abortusu, ali mislim da nije planirala trudnoću. Ni ona, ni on nisu bili svesni... Nisu razmišljali da do toga može da dođe...Mama je srećna, Milica, nažalost, nema oca. I jedna i druga baka su presrećne, pošto će postati prabake, one su priželjkivale da se ostvari kao roditelj dok su njih dve žive - istakla je Miličina sestra u emisiji "Pitam za druga", pa otkrila šta porodica misli o Miličinom partneru Terzi:

- Deluju i meni srećno, nije ni Terza mali, ni ona, svesni su da nema prostora za skandale i svađu, moraju da se fokusiraju jedno na drugo i na Milicu i njenu trudnoću. Mislim da bi bilo lepo da izbegnu sve svađe i skandale, mislim da će da ostanu u normalnim odnosima, da nećemo gledati ništa slično onome što smo gledali pre par meseci. Terza mi deluje srećno, videla sam da je plakao - rekla je ona i istakla da se još uvek nisu čuli sa njegovom porodicom.

