ANĐELA I MILOŠ NOVI VODITELJI JUTRA: Od 1. jula na Prvoj

Miloš Radenković je novo lice Prve televizije I on će sa koleginicom Anđelom Đurašković od danas na Prvoj televiziji voditi “Jutro”, jedan od najpopularnijih jutarnjih programa u Srbiji. Anđela I Miloš biće tako deo dobro poznatog voditeljskog tima koji čine Marija Tabaković, Marija Savić Stamenić, Filip Čukanović I Bojana Ristivojević. Njihov novi kolega Miloš rano je započeo novinarsku karijeru i nedavno je doneo odluku da sa RTS-a gde je vodio vesti, pređe na Prvu televiziju I postane deo jutarnje redakcije. Za sebe kaže da je ovim putem krenuo sasvim slučajno, a njegov talenat je brzo prepoznat te nije prošlo mnogo vremena do trenutka kada se našao pred objektivom kamere.

Prvi put se pred publikom pojavio kao voditelj vremenkse prognoze, a ubrzo zatim i kao spiker u “Dnevniku” i “Vestima”, a sada je pred njim novi izazov. Priliku da bude deo velikog uspešnog tima Prve prihvatio je sa oduševljenjem. Miloš će nam, zajedno sa koleginicom Anđelom Đurašković, ulepšavati početak svakog novog radnog dana “Jutru”: “Ova ponuda me je zaista oduševila. Zadovoljan sam, nisam očekivao da ću raditi jutarnji program i da ću nekad biti usmeren na taj posao, ali sam veoma srećan. Ovo je za mene veliki izazov i veliki korak napred u karijeri. Potrudiću se da potpuno opravdam dato poverenje”, kaže mladi voditelj I dodaje iskreno: “Plaši me malo pomisao da je ovo jedna stepenica više, živ program traje pet sati, e to je baš izazov, potrudiću se da to maksimalno dobro odradim”.

Anđela Đurašković je dobro poznato lice Prve televizije. Otkad se vratila sa porodiljske pauze, gledali smo je je u podnevnom magazinu “150 minuta”. Ljubav koju gaji prema poslu naišla je na pozitivan odgovor gledalaca. Sada je došlo vreme za promene i Anđela se baš kao I Miloš raduje novim izazovima: “Danas ćemo se predstaviti publici i baš se radujem tom trenutku. To je ta nova energija, pošto je potpuno nov tim u pitanju. Novi ljudi, sav taj adrenalin koji živi program nosi, pet sati programa je stvarno veliki poduhvat” izjavila je Anđela. O svom novom kolegi ima samo reči hvale: “Miloša ne poznajem od ranije, upoznali smo na Prvoj. Moj prvi utisak je zaista sjajan, čini mi se da smo već na prvoj kafi napravili dobru konekciju, ono što bi klinci rekli baš smo se “zgotivili”. Mislim da kako vreme bude prolazilo sve će biti još bolje, da ćemo još bolje sarađivati”.

Nema sumnje da će ovi mladi voditelji osvojiti publiku brzo svojom visprenošću, direktnošću I šarmom koji nesporno poseduju. Svakako predstavljalju pravo osveženje u vrelim letnjim danima koji nas očekuju, a kako sami obećavaju, potrudiće se da kao I njihove već iskusne kolege, objektivno i profesionalno gledaocima predoče prave informacije u pravo vreme.

