GRADONAČELNIK VUČEVIĆ: Ovde smo najviše investirali u poslednjih osam godina, ali posla ima još

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je Veternik i tom prilikom obišao radove na rekonstrukciji kolovoza, porodično poljoprivredno gazdinstvo, kao i DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge „Zig trejd". Njega su na uglu ulica Leptirove i Lastine u tom delu grada dočekali direktor JKP „Put" Dušan Radojičić i direktor preduzeća „Put-invest" Ivan Plazonić sa radnicima koji su naglasili da se radovi izvode prema planiranoj dinamici.

- U Veternik smo možda i najviše investirali u proteklih osam godina, ali moramo još da radimo. Zaključno sa novoizgrađenim stanovima u delu naselja koji se prostire severno od Novosadskog puta i sa rekonstrukcijom Doma za decu u Vetreniku, u tu mesnu zajednicu je investirano 3,2 milijarde dinara. Radovi u Leptirovoj ulici su samo jedan deo aktivnosti koji se trenutno odvija u sferi putne privrede u Veterniku, a imamo još 63 ulice koje treba da budu asfaltirane. Moram napomenuti i to da ih je nekad bilo čak dve stotine više za asfaltiranje, a sada su one sve uređene. Uradili smo više od 1300 novih priključaka na kanalizaciju i oko 32 kilometra kanalizacione mreže. Dobra vest za građane Veternika, pored toga što je ove godine uloženo 100 miliona dinara u putarske radove, jeste to da se rešava problem sa pritiskom vode i vodosnabdevanjem. To rešavamo putem dve velike investicije. Prvo ćemo napraviti vod sa većim promerom koji ide od Veterničke ulice na Adicama do crkve u Veterniku cija je vrednost oko 75 miliona dinara, a onda radimo u severnom delu Veternika vod koji spajamo sa rumenačkim vodovodom, a to je posao vredan 84 miliona dinara. Gradićemo još jedan vrtic u Veterniku, treći u ovom delu grada, a u toku je izrada projekta. Očekujem da će izgradnja krenuti sledeće godine, a biće kapaciteta za formiranje 15 grupa, tj. za upis oko 300 mališana. Promenom tarifnog sistema JGSP „Novi Sad" Veterničani koji su do sada plaćali autobusku kartu 110 dinara, sad plaćaju 65 dinara, a najveća ušteda se odnosi na decu, jer se po đaku ili studentu štedi 17000 dinara. Uskoro dobijamo još nekoliko ulazno-izlaznih pravaca na potezu Veternik-Novi Sad, i to preko Bulevara Jovana Dučića, Ulice Dragoslava Srejovića i Ulice kralja Petra I prema Sajlovu i izlazu na auto-put. Time će Veternik dobiti obrise jednog pravog gradića koji će živeti svoj pun potencijal. Neophodno je kontinuirano razgovarati sa građanima i ćuti šta je to što ih muci i šta očekuju, kao i ono s čim su zadovoljni. Mi ćemo nastaviti da ulažemo i da ljudima stvaramo kvalitetne uslove za život. Hvala građanima na strpljenju i sugestijama, kao i putarima koji vredno rade, a dobio sam obećanje da ćemo uskoro asfaltirati i Golubovu i Mesečevu ulicu na Fešteru - rekao je gradonačelnik Vučević, koji je naglasio da su velika ulaganja u sve delove grada moguća zbog odgovornog odnosa gradske uprave prema novcu građana, i naglasio da je 2009. godine gradski budžet iznosio 15 milijardi dinara, dok je u 2020. godini on čak duplo veći i iznosi 30 milijadri dinara.

Nakon toga, usledila je poseta poljoprivrednom gazdinstvu porodice Pisarev koja se bavi ratarstvom i obraduje oko 100 hektara zemlje, a gradonačelnik je razgovarao sa domaćinom Nikolom sa kojim je obišao to gazdinstvo u Veterniku. Gradonačelnik je sa saradnicima posetio i „Zig trejd" gde je razgovarao sa vlasnicima i zaposlenima o posledicama pandemije na poslovanje, kao i o mogućnostima za razvoj malih i srednjih preduzeća.

