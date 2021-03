ODLOŽENA PRIPREMNA NASTAVA OSMAKA: Zbog epidemijske situacije Omladinski centar u Loznici stao sa aktivnostima

LOZNICA - Pripremna nastava za osnovce koji polažu prijemni ispit iz predmeta matematika i srpski jezik i književnost, trebalo je da bude organizovana i ove godine u Omladinskom centru, ali je nepovoljna epidemijska situacija pokvarila planove.

Kako je izjavio Bojan Lučić, koordinator Omladinskog centra, u skladu sa novim merama Kriznog štaba sve aktivnosti su odložene do daljnjeg, a planirani programi biće nastavljeni čim se steknu odgovarajući uslovi.

- Zbog trenutne epidemijske situacije Omladinski centar nije u mogućnosti da organizuje planiranu pripremnu nastavu za 160 učenika osmih razreda. Opcija da to bude izvedeno online trenutno nije moguća iz tehničkih razloga. Ukoliko se epidemijska situacija popravi svakako bismo bili spremni da organizujemo ubrzanu pripremnu nastavu, u više termina, da do juna i prijemnog ispita za upis u srednju školu deca prođu veći deo gradiva, ali njeno održavanje u ovom trenutku nije moguće – saopštio je on.

Zbog pandemije je bilo planirano da bude primljen manji broj učenika nego prethodnih godina, a pripremnu nastavu loznički učenici osmog razreda trebali su da pohađaju nešto duže od tri meseca. U Loznici se besplatna pripremna nastava malih maturanata redovno organizuje od 2013. godine i do sada se na ovaj način za upis u srednju školu spremalo više od hiljadu učenika.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir