DAMIR OKANOVIĆ: Iberturaža se javlja kod autobusa ali i ostalih motornih vozila! Dešava se iznenada, a teško dokazuje!

Više puta se u javnosti pominje reč ibertur, odnosno iberturaža. Mišljenja su podeljena da li ona uopšte postoji i ako postoji o čemu je reč. Vozači autobusa koji su je pominjali navodili su da im je vozilo iz čista mira u jednom trenutku dobijalo ubrzanje i da su gubili kontrolu nad njim. Kočnice nisu reagovale, a autobusi bi se obično zaustavljali tek kada naiđu na veću prepreku.

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost za Kurir objašnjava da postoje dva slučaja u kojima se ibertura javlja i da to nisu priče za malu decu, s druge strane ima i toga da se vozači u nekim sistuacijama i vade na taj način.

- Iberturaža je situacija kada dolazi do nekontrolisanog rada motora odnosno ubrzanja. Može da se javi u dve situacije kod starijih modela autobusa kada je reč o kvaru koji se dešava u motoru ali može da se desi i usled kvara na elektronici. U prvoj situaciji dešava se da ulje koji služi za podmazivanje uđe u deo motora za sagorevanje i tada podigne broj obrtaja. U tim situacijama vozač gubi kontrolu nad vozilom jer ne može da ukoči. To je kao da je neko pritisnuo gas do kraja - objašnjava Okanović.

Prema njegovim rečima ovakve promene moguće je registrovati veštačenjem s tim što je elektronski kvar u softveru, a to utvrđuje proizvođač.

- Iberturaža se dešava kod autobusa ali zabeleženo je i da se javlja i putničkih automobila ali i kod kamiona.Međutim dešva se i to da se vozači i vade na ibertur iako ga nije bilo - naveo je Okanovići dodao da je izuzetno bitno da se utvrdi šta je u ovom slučaju bilo i da se uradi sve što bi moglo da spreči da se ovakve situacije dešavaju.

Ovo nažalost nije prvi slučaj u kom autobus uleće i izaziva saobraćajnu nesreću vozači su ubrzo nakon nesreća objašnjavali da su iznenada gubili kontrolu nad vozilom. Nepoznato je koliko se ovakve situacij etačno dešavaju ali evo nekih koji su svi mediji zabeležili u porotkelim godinama.

Slične situacije

- U februaru 2021. godine na uglu Ustaničke ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu, autobus na liniji 50 je udario čak osam automobila. Za volanom autobusa bio je takođe stariji vozač koji je objasnio da sumnja da je reč o iberturi jer je vozilo naglo ubrzalo i on nije mogao da ga zaustavi.

- U maju 2019. godine autobus gradskog prevoza na liniji 20 udario je u jednu od prodavnica na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ustaničke ulice u Beogradu i tom prilikom su povređene tri osobe. Vozač je nakon ubrazanja koje autobus dobio namerno skrenuo van ulice i na uzbrdici se zaustavio kada je udario u lokale . Vozač D. K., je ubrzo nakon toga tvrdio da je došlo do kvara na autobusu, te je, da bi izbegao pešake, skrenuo levo iz Bulevara kralja Aleksandra i udario u jednu u nizu prodavnica. Kako je objasnio, prilikom ibetrura ulje dospeva u turbinu motora, vozilo naglo ubrzava i kočnice se blokiraju.

- U maju 2018. godine sudarila su se dva autobusa na uzbrdici kod Karađorđevog parka kada je autobus na liniji 47 udario otpozadi u autobus na liniji 48. Tom prilikom bilo je 18 povređenih osoba. Jedan od vozača tvrdio je nakon nesreće da je u vozilu došlo do naglog ubrzanja, i da on nije mogao da zadrži kontrolu, te je se zakucao u autobus ispred sebe.

- U novembru 2011. godine jedna od najtežih saobraćajnih nesreća u kojima se pominje iberturaža je dogodila se u Ulici bana Ivaniša na Zvezdari kada su poginuli studenti R. V. (19) i D. Đ. (22),a jedna devojka lakše povređena. Tragedija se dogodila kada je autobus koji saobraćaja na liniji 77 uleteo je u punom brzinom u park u Ulici Bana Ivaniša i na mestu usmrtio dvoje studenate koji su sedeli na klupi. Očevidci su objasnil da je autobus velikom brzinom uleteo u park, dok je vozač objasnio da je autobus dobio ubrzanje i da kočni se nisu reagovale.

