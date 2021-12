Epic Games najavljuje sledeće poglavlje u izgradnji svog kampusa u Novom Sadu (FOTO, VIDEO)

3Lateral razvija inovativne tehnologije koje omogućavaju digitalizaciju ljudskog izgleda i pokreta na neviđenom nivou realizma. Prepoznati su i kao pioniri u industriji igara i imaju dugu listu uspešnih AAA gaming projekata. Njihova tehnologija je primenljiva u mnogim industrijama poput veštačke inteligencije, biometrije, robotike, automobilske industrije i istraživanja

Tim 3Laterala iz Novog Sada razvija digitalne ljudske tehnologije za Unreal Engine. Ekskluzivno za naš portal dali su intervju i otkrili svoje novitete.

Koliko je značajna odluka američke kompanije Epic Games da nakon akvizicije 3laterala nastavi da investira u lokalnu IT zajednicu?

– Fizička blizina kampusa Univerzitetskom centru u Novom Sadu, kao i planirana izgradnja auditorijuma za razmenu znanja u kampusu, dodatno će ojačati partnerstvo kompanije sa univerzitetima u Srbiji i produbiti saradnju između industrije i nauke. Kao lokalni Unreal Engine razvojni centar, 3Lateral će nastaviti da podržava projekte koji se oslanjaju na Unreal Engine tehnologije. Tim je uzbuđen što će osnažiti svoje lokalno prisustvo i produbiti odnose sa kreatorima, istraživačima i edukatorima zainteresovanim za Unreal Engine i tehnologije za kreiranje digitalnih ljudi. Svakako kampus sa sobom donosi nove mogućnosti za proširenje tima, na čemu već sada intenzivno radimo – link. Takođe, veliki značaj pridajemo podršci ekosistemu – link, gde smo nakon akvizicije proširili paletu lokalnih inicijativa i projekata koje podržavamo, a koje jasno komuniciraju vrednosti za koje se naši timovi zalažu.

Kakvi su vaši dalji planovi i smatrate li da ovakve akvizicije motivišu mlade da pokreću svoje start-upove?

-Nastavićemo da podržavamo lokalni ekosistem i lokalne inicijative, dok paralelno sarađujemo sa Epic Games timovima širom sveta. Autentična opremljenost kampusa će osnažiti naš dalji rad na projektima kreiranja digitalnih ljudi, podsticati istraživanje i razvoj našeg doprinosa u AAA produkciji video igara i doprineti razvoju tehnologija i proizvoda relevantnih za realizaciju Metaverse ideje. Uspešne startup priče su uvek najveći motivatori, a Srbija ih trenutno ima zaista mnogo.

Koliko je Grad Novi Sad prepoznao potencijal koji IT industrija ima i kako ocenjujete njihovu inicijativu da naprave dobar i motivišući poslovni ambijent?

-Nakon javne aukcije i kupovine zemljišta za izgradnju kampusa nastavili smo da obaveštavamo službenike lokalne samouprave o našim planovima kao i da implementiramo povratne informacije koje doprinose očuvanju okoline i negovanju okruženja u kom je planirana izgradnja.

Nakon veoma bitne uloge u video igri ‘Hellblade’ koja je bila nominovana za jednu od najboljih igara u svetu gejminga 2017. godine, šta možemo očekivati od drugog dela ovog sjajnog naslova?

-Drugi deo ove igre je već najavljen – link, dok je novi gameplay sinoć objavljen – link. Ostale projekte na kojima smo učestvovali možete pogledali na linku. Sa zadovoljstvom, možemo da podelimo i informaciju koja je takođe od noćas javno dostupna, a to je da je naša kompanija učestovala na projektu The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience.

Više informacija o našem doprinosu ovom projektu možete naći u objavi Srpske Gejming Asocijacije.

Kurir.rs/nsuzivo.rs