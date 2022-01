Vučević: Vučić je navukao bes svog ološa na sebe, jer je prvi smogao snage i hrabrosti da mafiji objavi rat

Pozivam sve nadležne državne organe da pod hitno sve snage i kapacitete usmere kako bi sprečili mafiju i njihove jatake u zločinačkoj i monstruoznoj nameri da ubiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saopštio je potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Informacija o tome da kriminalna organizacija na čijem čelu je jedan od vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer planira ubistvo našeg predsednika, koju je danas iznelo Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu saznanja Europola i partnerskih službi, potvrdila je sve ono na šta smo godinama upozoravali. I ranije je bilo pokušaja i indicija da mafija planira atentat na predsednika, i sve vreme je tinjalo u javnosti i stvarala se atmosfera koja je vodila ka ostvarivanju monstruoznog plana - jedni su operativno pripremali ubistvo, dok su drugi mržnju i laži raznim kanalima usmeravali ka nasem predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici. Jasno je da je predsednik Vučić navukao bes svog ološa na sebe, jer je prvi smogao snage i hrabrosti da se uhvati u koštac sa mafijaskom i kriminalnom hobotnicom, da im objavi rat. I sad kriminalci koji su se razbežali po belom svetu pokušavaju da mu se osvete za sve, za to što ne mogu više da ubijaju, otimaju, prodaju drogu našoj deci, .. za to što Srbija nije za njih više sigurna kuća, kao što je bila za vreme vlasti žute bande. Predsednik Vučić nikada neće pokleknuti u borbi protiv mafije, i to je svima jasno. Pored njega živog nikada mafija neće proći, i zato im je na nišanu. Nikada neće zaustaviti Aleksandra Vučića u njegovoj borbi za Srbiju. Nikada ga neće pobediti na izborima. Narod je uz svog predsednika, i neće dozvoliti da on postane laka meta. I nećemo dozvoliti da Srbija stane, i da ponovo padne u ruke mafije, njihovih jataka i raznog političkog ološa.