CILJ OPIZICIJE JE DA ZAUSTAVI RAZVOJ NOVOG SADA

Današnji poziv tzv. Udružene novosadske opozicije da se na sve načine spreči donošenje Generalnog urbanističkog plana u ovom obliku i da se krene sa izradom novog, za Gradski odbor Srpske napredne stranke predstavlja jasan cilj – da se zaustavi razvoj Novog Sada dok se jednog dana žuti lopovi ne vrate na vlast. Kažemo takozvane, jer se ovoj moralno nakaznoj družini nije priključila većina opozicionih stranaka koje deluju u našem gradu. Zbog ostvarenja svojih sebičnih ciljeva, Bora Solunac i njegovi sledbenici iskazali su spremnost i za korišćenje raznih vidova građanske neposlušnosti. Jedino su zaboravili na to da velika većina Novosađana spada u kulturne i i civilizove građane kojima je strano paljenje baklji, bacanje suzavca ili maltretiranje novinara, što su demonstrirali tokom prošle sednice Komisije za urbanizam Skupštine grada. Budite uvereni da šačica kriminalaca i primitivaca nikada neće uspeti da zaustavi razvoj Novog Sada. Dok je Srpske napredne stranke, u ovom gradu i državi, poštovaće se jedino reč struke, kao i narodna volja.

Srpska napredna stranka podseća Novosađane da su ti isti „zabrinuti građani i novokomponovani ekolozi“ ne tako davno, kada su nesrećnim spletom okolnosti bili na vlasti, pozatvarali veliki broj fabrika u Srpskoj Atini, a hiljade radnika ostavili bez egzistencije. Nijednog jedinog domaćeg ili stranog investitora nisu doveli. Naprotiv, investitori su godinama u širokom luku zaobilazili naš grad, sve do 2012. godine, kada su kriminalci izgubili izbore i do dana današnjeg se nisu vratili na stare pozicije. I sada, nekoliko dana pred izbore, svesni da na njima nemaju šta da traže, a da na ulici nisu uspeli da izazovu haos i preuzmu vlast, u očaju šire laži o Generalnom urbanističkom planu. Podsećamo da se četvrti most, preko potreban Novosađanima sa obe strane Dunava koji predstavlja ključni deo novog GUP-a, nalazi u istom dokumentu još iz 1963.godine. Dakle, mi samo sprovodimo ideju staru 59 godina. Toliko o njihovoj stručnosti, ali i „dobrim namerama“.

Deset godina pobeda na svim mogućim izborima, dokaz je da građani Novog Sada, Vojvodine i Srbije znaju da procene ko se i kako bori za njihove interese. Baš zbog toga, 3.aprila Srpska napredna stranka i naš predsednički kandidat Aleksandar Vučić odneće najubedljiviju pobedu od kada je u Srbiji ponovo uvedeno višestranačje. Za dobro Srbije i njenih građana! Za sigurnost u ovim teškim vremenima!

Gradski odbor SNS