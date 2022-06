Vučević:Neka nas ovaj spomenik podseća koliko je ljudskih života uzidano u temelje naše otadžbine, ali i naše budućnosti

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević prisustvovao je svečanom otkrivanju spomenika voždu Đorđu Stratimiroviću, u Sremskim Karlovcima, u porti crkve Svetih Apostola Petra i Pavla. General Stratimirović je rođen u Novom Sadu davne 1822. godine, a bio je istaknuti vojni komandant srpskih dobrovoljaca u Ugarskoj i prvi predsednik Glavnog odbora naroda srpskog (1848/1849). Stratimirović je umro u Beču gde je i sahranjen, a prošle godine je, posle 113 godina, ispunjena njegova želja da počiva u otadžbini, tako da su u Sremskim Karlovcima u septembru 2021. godine, uz visoke vojne i crkvene počasti, pohranjeni generalovi posmrtni ostaci, u porti karlovačkog manastira Vavedenje Presvete Bogorodice.

- Vožd Đorđe Stratimirović je za života bio svedok i učesnik brojnih značajnih istorijskih događaja, međutim nad njegovom ličnošću se nadvio hladni zagrljaj zaborava. Ipak, voljom naroda 2012. godine, Srbija se probudila, a pri tome ne mislim samo na brojne izgrađene fabrike, škole, vrtiće, pruge i puteve, već na to da se naša zemlja vratila sebi samoj, posle dugog i zamalo pogubnog jugoslovenskog sna. Danas se Srbija ne stidi svoje istorije, razume sadašnjost i bori se za bolju budućnost i može da kaže i ko su naši heroji, i ko su naši prosvetitelji. Takva Srbija ima snage i hrabrosti, a tu prvenstveno mislim na posvećene i vredne ljude, koji su predanim zalaganjem i radom uspeli da posle više od veka, vožd Stratimirović ponovo bude dočekan u Vojvodini, i da mu se ukaže čast podizanjem ovog spomenika. Neka nas ovaj spomenik podseća i opominje na to šta znači biti slobodan i na to koliku smo cenu platili i koliko je ljudskih života uzidano u temelje naše otadžbine, ali i naše budućnosti - rekao je Miloš Vučević.

Prisutnima su se tokom svečanosti, uz učešće Hora “Stara Srbija”, obratili i potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije Stefan Krkobabić, prof. dr Đorđe I. Stratimirović, akademik Darko Tanasković, a spomenik su osveštali Njegovo Preosveštenstvo episkop sremski Vasilije i Njegovo Preosveštenstvo episkop osječko-poljski i baranjski Heruvim.

O svom čukundedi govorio je Đorđe Stratimirović, istakavši da je on bio jedan od osnivača Srpske Vojvodine, koji je hrabro sa svojih 26 godina stao na čelo Srba i zajedno sa ratnicima dobrovoljcima iscrtao krvlju i sabljom granice Srpskog Vojvodstva. On je naglasio da je zadovoljan što plamen sećanja tinja i dalje, i na tome zahvalio ljudima iz Centra za razvoj Šajkaške koji se zalažu za očuvanje sećanja na vožda, na čelu sa Aleksandrom Đurđevim.

Prisutni su pohvalili spomenik, rad vajara Dejana Zdravkovića, a Stefan Krkobabić je za vožda rekao da je on bio velikan srpske istorije, vrxovni komandant Srpske Vojvodine i prvi predsednik Narodnog odbora srpskog koji je tokom sudbonosne 1848. godine dao nemerljiv doprinos odbrani i očuvanju srpskog naroda, njegovog imetka, crkava i manastira severno od Save i Dunava. Akademik Tanasković je podsetio na to da izgradnja spomenika prati čoveka od davnih vremena kad je postao svestan prolaznosti svega ljudskog, te da je oduvek težio da podizanjem spomenika pobedi prolaznost života.

-Zato danas podizanje spomenika srpskim velikanima, simbolizuje čin nacionalne kolektivne samosvesti, jer sama ideja da se konačno ispuni želja vožda Stratimirovića i da se on položi ponovo u nedra zavičaja, zaslužuje veliku pažnju i znak je sazrevanja potrebe za negovanjem srpskog bića kroz istoriju – zaključio je akademik Darko Tanasković.

Novi Sad, 30. jun 2022. godine