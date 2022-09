Vučević: Treba nam prosrpska vlada, da brine o nacionalnim interesima i manjiski inkluzivna. Vučić na čelu SNS garant stabilnosti

Potpredsednik SNS i budući potpredsednik Vlade Srbije Miloš Vučević potvrdio je, gostujući na TV Prva, da će se o samoj raspodeli mandata u Vladi razgovarati sledećih dana ili nedelja i podsetio da je mandatarka Ana Brnabić izjavila da će se sa predlogom za sastav Vlade izaći do 25. septembra.

VERUJEM DA ĆE MANDATARKA S PRELOGOM IZAĆI DO 25 SEPTEMBRA

- Onda će biti poznat sastav celog kabinet. Čeka nas i unutar stranke razgovor i izlazak pred stranačke organe da bi taj sastav vlade dobio podršku stranke, čeka nas i razgovor sa koalicionim partnerima. Biće dinamično, ali je potrebno neko vreme da se poslože sve kockice. Krajnji rok za izbor vlade je 30. oktobra, tako da nismo ni u kakvom cajtnotu. Mnogo je bitnije, čak i odsastava vlade, kakvu će politiku ona sprovoditi i kakvu će energije doneti, jer je pred nama težak period.

POTREBNA JE NOVA ENERGIJA I DOZA HRABROSTI - NEKI SU SE PONAŠALI KO DA NEMAJU RADNO MESTO U NEMANJINOJ

U prošloj Vladi pojedini ministri se ponašali kao da nemaju isto radno mesto u Nemanjinoj 11. Na spekulacije da će voditi jedan od važnijih resora unutar Vlade - pravdu ilipoliciju, Vučević kaže da „njegovi politički protivnici gotovo uvek nisu na dobrom tragu“.

- Bilo bi nekorektno da mi sada istupamo, jer ono što je izvesno jeste da će Ana Brnabić biti predsednik vlade, Ivica Dačić njen zamenik, a da ćemo Siniša Mali i ja biti potpedsednici sa resorima. Nije decidno rečeno da će 2024. biti promena predsednika vlade, hajde se prvo formira ova vlada. Očekujem da dobijemo dobru, prosrpsku snažnu vladu. Nekada to zvuči stupidno da kažete prosrpska vlada u Srbiji, ali vremena iz nas uče nas da smo imali momente kada su nam vladu sastavljali neki ambasadori ili tajkuni na nekim večerama pišući sastav vlade. Vlada treba da se vodi nacionalnim interesima, ali i da čuva nacionalne interese Srba u regiona na šta imamolegitimno pravo. Očekujem da nova vlada donese novu energiju i dozu hrabrosti. Moj utisak je da je prošloj vladi nekada nedostajala sinhronizacija i često smo kao javnost bili zbunjeni disonantnim tonovim, kao da pojedini ministri navijaju za različite klubove i da nemaju isto radno mesto u Nemanjinoj 11. Verujem da ćemo dobiti jedan kompaktan tim, a ako smo toAna, Siniša i ja, ja sam počastvovan. To naravno nije dovoljno, namatrebaju drugi ljudi. Verujem da će vlada biti manjinski inkluzivna, da će bitiveća participacija manjinskih stranaka, ne samo na poziciji ministara, već I državnih sekretara. Ne smo SVM, već i druge stranke.

NAJVEROVATNIJE DA ĆEMO IMATI KONGRES STRANKE DO KRAJA GODINE

Na pitanje da je predsednik Vučić otkrio da se na poslednjem sastanku u okviru SNS mnogo govorilo o mestu predsednika SNS, čak duže nego o mestu mandatara, Vučević to potvrđuje.

- Najverovatnije ćemo imati Kongres do kraja godine. SNS mora da zadrži , unutrašnju stabilnosti i jedinstvo. Ja mislim da Aleksandar Vučić ima obavezu moralnu da u narednom periodu ostane na čelu SNS. Mišljenja, očekivanja i želje članova SNS su nepodeljena po tom pitanju. Nama je potreban Vučić na čelu SNS, jer je to garant stabilnosti jakog SNS koji je neophodan u Srbiju u periodu koji nam dolazi. Ponosan sam što sam član stranke koja je izvršila najveće političke promene u novijoj istoriji Srbije. Vučić ima moralnu odgovornost da ostane na čelu SNS, zašto da menjamo kapitena koji pobeđuje. Upitan da li je on viđen za naslednika Vučića na mestu predsednika SNS, Vučević ističe da o tome nije bilo razgovora.

- O tome nismo razgovarali. Sebe vidim kao člana tima ili jednog od igrača I ponosan sam što sam dva puta biran na predlog predsednika Vučića za potpredsednika stranke. Verujem da ćemo argumentima uspeti da on ostane na mestu predsednika stranke. Ne vidim da je momentum za menjanje predsednika stranke. Već sam rekao da ne vidim zašto biste menjali kapitenaili selektora ako vodi tim koji dobija. Mogu da razumem i njega kadagovorio da ima pritisak koji traje godinama, da ga i mi svi zamaramo i da je stalno izložen i nekim našim različitim pogledima, ali s druge strane mislim da ima moralnu odgovornost i prema stranci i Srbiji na ostane na čelu najveće stranke.

HRVATI SE SADA MAHOM BAVE NAMA, IZGLEDA DA NEMAJU DRUGE PROBLEME

Serija o Šojiću ekranizovala i zabeležila period kada su DS i DSS vodili Srbiju On je komentarisao i navode da će vlada biti Vučićeva.

- Naravno, on je čovek koji je dobio ubedljivo najveću podršku građana iprirodno je da imamo saradnju. Koja bi vlada bila idealna? Ona koja bi se posvađala sa predsednikom. Kao u Hrvatskoj, pa se sada Hrvati mahom bave nama. I mi smo imali kohabitaciju Tadić- Koštunica, pa je bilo sve najgore – Albanci proglasili nezavisnost Kosova svuda smo imali poraze, padala nam je vlada u oku od godinu dana, nije se znalo ko šta radi, pravljene su najbolje serije kao parodije na političku scenu Srbije. To što se smejemo gospodinu Šojiću, to je snimamo za period kada su DS i DSS vodili Srbiju. Nama je potrebna politička stabilnost, da nam političke promene ne donose krah države, već da imamo kontinuitet uspeha i očuvanja državnih i nacionalnihinteresa. Hrvati izgleda nemaju druge probleme, čim se stalno bave nama

foto: Instagram

O reakciji Hrvata na Open Balkan koji je održan u Beogradu, kaže da j interesantna, jer oni sada stavljaju na naslovne strane da je ova lepa, prijateljska regionalna priča potvrda ili jačanje autokratskog režima Vučića.

- Jel to tema u Hrvatskoj, nemaju druge probleme? Građani sa pravom očekuju da imaju snažnog lidera, i to nije autokratski, normalno je da imate kapitena, da imate čoveka koji povlači nateže poteze. Uvek imate nekog ko pokreće i menja atmosferu na bolje.

Nije pitanje samo mog ličnog stava, već pitanja i stručne rasprave. Lično navijam da se vojni rok vrati, ali to nije dovoljno i čućemo različite agrumente.

VERUJEM U PATRIOTSKI DUH, NE MISLIM DA SVE TREBA DA SE SVEDE DA LI SE MAŽE NA HLEB I SIPA U REZERVOAR

Vučeveć, je naglasio da je svakako ponosan na Mihaila, koji je takvu odluku doneo sam da odsluži vojni rok.

Niko ga nije terao, redovan je student, dao je uslov za treću godinu pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. To je na ponos njegovih roditelja i njegovog mlađeg brata i to je naša privatna stvar. Ponosan sam, ali i isto tako sam ponosan na sve druge dečake i devojke koje su danas na odsluženju vojnog roka u svim kasarnama Vojske Srbije. To pokazuje da postoji patriotski duh i lično verujem u tom. Ne mislim da sve streba da se svede da li se maže n hleb i sipa u rezervoar ali ne pocenjujem značaj ekonomije. To je osnov i fundament svega, aali d ami oduzimte patriotssko osećanje, ane možemo volimo voju državu i to razavijamo prem amlim, ne mogu a budem deo politike – kže Vučević, dodajući da ako hoćemo društvo beskičmenjka, da ne može da odgovori ni na elementarne nepogode, izazove, ns niko nikd neće napasti, u taj cenario ne mogu aa verujem jer na istorija uči drugačije.

On ističe da oni koji nisu spremni ebe d brane, i sebe da zaštite i to ne da bi ratovali i ginuli , posećajući da smo u 20 veću izginuli za narednih pet vekova.

VOLEO SAM DA SAM U NOVOM SADU BIO JOŠ USPEŠNIJI , BILO JE GREŠAKA, OD KADROVSKIH, NEGDE SAM MORAO BRŽE DA REAGUJEM

Odgovarajući na pitanje šta svom nasleniku ostavlja na poziciji gradonačelnika u Novom Sadu odgovara da se nada da će njegov naslenik biti uspešniji od njega.

Živeo sam i radio bukvalno deset godina u Novom Sadu. Zahvaljujući ne samo nekim svojim sposodnostima, politici države imao priliku da realizujem veliki broj projekata, a mnogi su u toku. Oni koji budu vodili grad imaće priliku da izađu pred građane i pokažu konkretne rezulatate – naglasio je.

Odgovarajući na pitanje koja je njegova najveća greška, Vučević priznaje da je to teško pitanje jer verovatno nije bila samo jedna.

Vučević ističe da protesti koji su bili letos protiv GUP su bili usmereni protiv politike gde se samo traži neki lajt motiv da se neko politički organizuje.

foto: screenshot

NIJE SVE BILO IDEALNO, ALI DA MIRNO SPAVAM, MOJI SARADNICI KOJI TREBA SUTRA DA VODE GRAD TREBA DA UČE IZ MOJIH GREŠAKA

Nije ok sporovoditi nasilje, da prekidate skupštinu grada, da puštate miševe u salu, da tučete radnike obezbeđenja. Da njih i policiju gađate farbama i otimate štitove, to se ne

radi z civilizovanim društvima. Ali svavako da je bilo grešaka, od kadrovskih do tih da sam mogao više da radim. Neke stvari shvatite protekom vremena . Sad da kažem da je sve bilo idealno nije, ali da mirno spavam , radio sam sve što sam mogao. Voleo bih da sam mogao još više i da sve što sam grešio podelim sa mojim saradnicima koji sutra treba da vode grad, treba da uče iz mojih grešaka.

SPREMIĆEMO KADROVSKA REŠENJA KOJA ĆE ČUVATI SIGURNOST GRADA

Na pitanje ko će ga naslediti, odgovara da će videti , da ima ideje, ali da je korektno da to saopšti i odbornicima.

Sremićemo kadrovska rešenja koja je čuvati sigurnost grada.

Grad Novi Sad